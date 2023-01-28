مانشستر سيتي يتغلب على الأرسنال ويتأهل لدور الـ16 من كأس الإتحاد الإنجليزي

في غياب الننى..

تأهل مانشستر سيتي لدور ال16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه آرسنال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهماضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وغاب النجم المصري محمد الننى عن صفوف آرسنال بسبب الإصابة.



وشهد الشوط الأول أداء متوسط من جانب الفريقين دون تشكيل خطورة على المرمي



ونجح المدافع الهولندي ناثان أكي في منح فريقه هدف التأهل في الدقيقة 64 بعد تلقيه تمريرة ليتمكن من تسجيلها

وخاض مانشتستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: أكى، أكانجي، ستونز ولويس.

الوسط: رودريجو، جوندوجان ودى بروين.

الهجوم: جريليش، محرز وهالاند.



بينما يخوض آرسنال المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى: تيرنر.

الدفاع: تومياسو، تيرني، هولدنج وجابرييل.

الوسط: تشاكا، بارتي وفييرا.

الهجوم: تروسارد، ساكا ونيكيتاه.