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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في الصدارة بفارق كبير.. ترتيب الدوري المصري

صدى البلد

انتهت مباريات اليوم في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز، بفوز وتعادلان. 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الإسماعيلي علي الداخلية 3-1، وتعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري سلبيا، وأسوان مع طلائع الجيش 2-2 في افتتاح الجولة الـ 16.

ترتيب الدوري المصري 

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1- الأهلي 37 نقطة

2- فيوتشر 31 نقطة

3- بيراميدز 30 نقطة

4- المقاولون 28 نقطة

5- الزمالك 26 نقطة

6- الاتحاد السكندري 26 نقطة

7- غزل المحلة 25 نقطة

8- المصري 20 نقطة

9- أسوان 19 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- طلائع الجيش 16 نقطة

13- فاركو  13 نقطة

14- إنبي  13 نقطة

15- الداخلية  13 نقطة

16- البنك الأهلي 12 نقطة

17-  الاسماعيلي  12 نقاط

18- حرس الحدود  11 نقطة

الأهلى الدوري المصري الزمالك الدوري الممتاز الدوري الاسماعيلي بيراميدز أسوان

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