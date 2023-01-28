الأهلي في الصدارة بفارق كبير.. ترتيب الدوري المصري

انتهت مباريات اليوم في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز، بفوز وتعادلان.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الإسماعيلي علي الداخلية 3-1، وتعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري سلبيا، وأسوان مع طلائع الجيش 2-2 في افتتاح الجولة الـ 16.

ترتيب الدوري المصري





1- الأهلي 37 نقطة

2- فيوتشر 31 نقطة

3- بيراميدز 30 نقطة

4- المقاولون 28 نقطة

5- الزمالك 26 نقطة

6- الاتحاد السكندري 26 نقطة

7- غزل المحلة 25 نقطة

8- المصري 20 نقطة

9- أسوان 19 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- طلائع الجيش 16 نقطة

13- فاركو 13 نقطة

14- إنبي 13 نقطة

15- الداخلية 13 نقطة

16- البنك الأهلي 12 نقطة

17- الاسماعيلي 12 نقاط

18- حرس الحدود 11 نقطة