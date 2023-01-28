الأهلي في الصدارة بفارق كبير.. ترتيب الدوري المصري

انتهت مباريات اليوم في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز، بفوز وتعادلان.
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الإسماعيلي علي الداخلية 3-1، وتعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري سلبيا، وأسوان مع طلائع الجيش 2-2 في افتتاح الجولة الـ 16.
ترتيب الدوري المصري
1- الأهلي 37 نقطة
2- فيوتشر 31 نقطة
3- بيراميدز 30 نقطة
4- المقاولون 28 نقطة
5- الزمالك 26 نقطة
6- الاتحاد السكندري 26 نقطة
7- غزل المحلة 25 نقطة
8- المصري 20 نقطة
9- أسوان 19 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة
11- سموحة 16 نقطة
12- طلائع الجيش 16 نقطة
13- فاركو 13 نقطة
14- إنبي 13 نقطة
15- الداخلية 13 نقطة
16- البنك الأهلي 12 نقطة
17- الاسماعيلي 12 نقاط
18- حرس الحدود 11 نقطة