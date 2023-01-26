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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكيسوني.. رئيس سموحة يفجر مفاجأة صادمة بشأن محترف الأهلي

صدى البلد

 

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق الأهلي لم يتم عرضه على إدارة سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير في حال فسخ عقده مع نادي أبها السعودي.

وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" الأهلي لم يتواصل معانا لانتقال الموزمبيقي لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير في حال فسخ عقده واللاعب خارج حسابات النادي تماماً".

وتابع:" حصلنا على خدمات محمد مغربي مدافع فريق على سبيل الإعارة فقط لمدة موسم ونصف وليس بنية البيع نهائياً".

 

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واتفق مسئولو سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا لطارق العشري الذي المدير الفني السابق للموج للأزرق.

وعلم صدي البلد إنهاء مسئولي سموحة كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق سابق قررت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا توجيه الشكر إلى الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وأكدت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أنها اتفقت مع الكابتن أحمد سامي على فسخ العقد بالتراضي، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

 

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