سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط



أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف العام على لجنة المسابقات ، أنه تم إحالة واقعة محمود كهربا لاعب الأهلي فى مباراة القمة إلى لجنة الانضباط لعدم رصدها فى تقرير مراقب المباراة .

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: " لجنة الانضباط لجنة مستقلة ولها الحرية فى اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للوائحها واتحاد الكرة لا يتدخل فى عمل اللجنة .

عقوبات الجولة الـ 13..

قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة في رابطة الأندية، بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز، وجاءت كالتالي:

الداخلية والمقاولون

ايقاف شيبوكي كيلتش لاعب الداخلية مباراتين للطرد بسبب لعبة خطرة

ايقاف اللاعب محمود طلعت لاعب الداخلية مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار

فيوتشر والمصري



غرامة مالية علي النادي المصري عشرون الف جنيه ومنع ١٧٨ مشجع من جماهير النادي من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعي من الجماهير .

بيراميدز وسموحة

ايقاف اسامة جلال لاعب بيراميدز مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار .