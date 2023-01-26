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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 صفقات قوية.. طلب عاجل من أسامة نبيه المدير الفني للزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أسامة نبيه المدير الفني الجديد لفريق الزمالك خلفاً للبرتغالي فيريرا طلب من الإدارة التعاقد مع 4 صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أسامة نبيه المدير الفني الجديد لفريق الزمالك من أفضل المدربين في التوقيت الحالي واختيار مناسب بعد رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق".

وتابع:" أسامة نبيه يرغب في ضم 4 صفقات جديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري بالدوري".

اسامه نبيه يمارس مهام عمله

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تسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من،  أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس.

 

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