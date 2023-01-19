الأهلي يعرض 400 ألف دولار على ميكيسوني لفسخ عقده

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولو النادي الأهلي يحاولون فسخ عقد الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق بالتراضي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

فسخ عقد ميكيسوني

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عرض النادي الأهلي على لويس ميكيسوني فسخ العقد بالتراضي مقابل 400 ألف دولار بعد فسخ عقده مع نادي أبها السعودي وعودته في يناير الجاري بدلاً من نهاية الموسم الجاري".

وتابع:" في حال رفض ميكيسوني عرض النادي الأهلي لفسخ عقده بالتراضي سيتم وضعه على قائمة الانتظار في ظل عدم وصول عروض رسمية له حتى الأن".