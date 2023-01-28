أخبار كارثية خلال 2023.. ستحدث أسوأ أزمة غذائية منذ الحرب العالمية الثانية .. الحرب تدمر الموسم الزراعي .. وبعض البلدان في أفريقيا على شفا المجاعة

يبدو أن العالم في 2023، مقدم على أخبار كارثية، وذلك في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فقد حذرت وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن العالم مقدم على أسوأ أزمة غذائية منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك بعد أن أصبحت الإمدادات الغذائية غير آمنة، ولن تكون كذلك حتى ينتهي الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي تلك التحذيرات، بعد عام صعب مر عليه العالم، منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022، حيث شهد العالم أزمة اقتصادية كبيرة، أدت إلى ارتفاع التضخم، وحدوث أزمات في الطاقة، والحبوب الغذائية، والكثير من التداعيات على شعوب العالم، لتأتي تلك التحذيرات لتنظر بعام مؤلم إن لم يستفيق قادة العالم.

تحذير .. الكارثة قادمة

وجاء التحذير على لسان سفير الولايات المتحدة للغذاء من أن أزمة أسعار الغذاء العالمية ستستمر هذا العام، وأن الإمدادات لن تكون آمنة حتى ينتهي الغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفت سيندي ماكين، سفيرة الولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الأزمة بأنها ضخمةن وكارثية، حيث أنها ستكون أسوأ أزمة غذاء، وأسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي تحذيرات لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروتها العام الماضي، حيث أثار هذا الانخفاض الآمال في أن الأزمة - التي شهدت تضخمًا متفشياً في أسعار المواد الغذائية في كل من العالمين المتقدم والنامي ، ونقص في المواد الغذائية الرئيسية في بعض البلدان ، في أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا قبل عام تقريبًا. - يمكن أن ينخفض.

الغزو يدمر الموسم الزراعي 2023

ووفقا لما نشرته صحيفة الجارديان، البريطانية، ذكرت ماكين: "حقيقة أن أسعار الغذاء تنخفض لا تعني أن هذه الأزمة على وشك الانتهاء، فنحن نتطلع إلى بعض الأوقات الصعبة، حيث سيكون هذا هو موسم الزرع الربيعي في أوكرانيا لا توجد طريقة يمكنهم من خلالها الزراعة بسبب الغزو وبسبب الدمار الذي لحق بالأرض والآلات ".

وأضافت أن صادرات الحبوب في المنطقة توقفت أيضًا بسبب الإجراءات الروسية. لم نتمكن من إخراج الكثير من الحبوب، حيث عادة يمكننا إخراج ما يقرب من 20 مليون طن، ونحن لا نقترب من هذا الرقم، فهناك أكثر من 100 سفينة تنتظر الوصول إلى موانئ البحر الأسود، لذا فإن هذه الأزمة لم تنته بعد ، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والغذائي ، فقد تفاقمت أكثر.

بعض البلدان في أفريقيا على شفا المجاعة

وحذرت ماكين، من أن بعض البلدان في أفريقيا على شفا المجاعة، وألقت باللوم في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على روسيا، وغزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كاشفة التمويل الأمريكي لوكالات الأمم المتحدة التي تعمل على تخفيف أزمة الغذاء من المرجح أن يكون "ضيقًا" هذا العام ، وحثت المضاربين في الأسواق المالية على عدم الاستفادة من الاضطرابات لرفع الأسعار أكثر.

وقالت ماكين، إن التأثيرات كانت عالمية ولها تأثير مضاعف، إنه يمتد إلى إفريقيا، ويؤثر على البلدان التي لا تستطيع إطعام نفسها بأي شكل من الأشكال، فهي تؤثر علينا جميعًا"، وتابعت: "نحن قريبون جدًا من المجاعة في جزء كبير من إفريقيا في الوقت الحالي، على الرغم من أنني أعتقد أنه يمكننا تجنب ذلك قليلاً في اليمن. المجاعة هي حالة كارثية يجب أن نكون فيها. ومرة ​​أخرى هذا [نتيجة] ما فعلته روسيا ".

ليست الأزمة بمحاصيل أوكرانيا فقط .. الأسمدة ترفع غذاء العالم

ويبدوا أن الأزمة لا تتوقف على محاصيل أوكرانيا فقط، حيث أوضحت ماكين أن تضافرت عدة عوامل لخلق الأزمة في أعقاب الغزو الروسي، فأوكرانيا ليست فقط مُصدِّرًا رئيسيًا للحبوب والزيوت النباتية فقط، ولكن أيضًا للأسمدة، والتي هي عامل أساسي في أسعار الغذاء العالمي.

وأضافت أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن تهديدات روسيا لإمدادات الغاز أدى أيضًا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، حيث كانت العديد من البلدان بالفعل في وضع غير مستقر فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية بسبب الآثار المستمرة لوباء Covid-19.

المضاربة تزيد من الكارثة

وونتيجة لتلك الأوضاع حذر بعض خبراء الغذاء من أن المضاربة في أسواق السلع، حيث يراهن التجار الماليون على أسعار المواد الغذائية، وهيمنة عدد صغير من الشركات على التجارة المادية في السلع الأساسية مثل الحبوب ، ساعدت على زيادة الأسعار في الارتفاع.

ولدى سؤالها عما إذا كان للتكهنات تأثير، قالت ماكين: "هذا على الأرجح، أقول ذلك بدون الكثير من المعلومات الدقيقة، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك لاعبون سيئون"، ورفضت الإفصاح عما إذا كان ينبغي معاقبة مثل هذه التكهنات، لكنها قالت إنها ستعارض ذلك، فلا يمكنك تحمل ذلك - الناس يتضورون جوعا. المضاربة لا تفيد أحدًا أثناء الأزمة، ونحن بحاجة إلى تذكير العالم باستمرار بأن الأمن الغذائي هو مشكلة أمن قومي، وهذا ليس له آثار مجتمعية فحسب، بل له تداعيات على الأمن القومي.

انخفاض التمويل وأزمة المناخ تزيد من الأزمة

ويبدوا أن المصائي لا تأتي فرادى، فقد حذرت ماكين من أن التمويل من الولايات المتحدة لكل من البحوث وجهود الغذاء الدولية يمكن أن يتقلص هذا العام، وذلك في إشارة إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، والمنظمات الشقيقة التي تتعامل مع قضايا الغذاء، وقالت: "سنرى تمويلًا أقل نظرًا لوجود أزمة مالية هنا، مما يجعل هذه سنة ضيقة ".

كما حذرت ماكين من أن أزمة المناخ تؤثر على الغذاء، وتحدثت أرملة جون ماكين، السناتور الجمهوري السابق والمرشح الرئاسي، عن ولايتها أريزونا، قائلة: "تغير المناخ جزء كبير من أزمة الغذاء، فمن حيث أتيت، لا يوجد ماء، ومع ذلك، هناك ملاعب جولف في كل مكان، لذا في مرحلة ما علينا أن نتراجع ونقول، ما هو الاستخدام الصحيح لهذا؟، وهل يجب أن نضع كل هذا، وهل يجب أن نفعل شيئًا مختلفًا؟ ".