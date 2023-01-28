مأساة أسماء ابنة الفيوم.. تعاني من ضمور العضلات وتناشد الرئيس بعلاجها| فيديو

حالة من اليأس والعذاب تعيشها الفتاة أسماء أحمد، ابنة قرية منشية عبد الله بمركز محافظة الفيوم التى تبلغ من العمر 26 عاما، حيث أصيبت أسماء منذ ولادتها بضمور فى العضل بالنخاع الشوكى، جعلها طريحة الفراش، لا تستطيع الحركة إلا بمعاونة أمها التى ذاقت الأمرين والعذاب من أجل إسعاد ابنتها.

تقول أسماء أحمد: “أصبت بضمور العضلات بالنخاع الشوكى منذ ولادتى وحتى الآن، وأنا أبلغ من العمر 26 عاما، وأعيش فى عذاب مستمر، حيث لا أستطيع الحركة أو القيام من سرير النوم أو تناول الطعام إلا بمساعدة والدتى التى تذوق الأمرين معى يوميا وكل لحظة”.

وأضافت: “ترددت على مستشفى التأمين الصحى بالفيوم ومديرية الصحة وأعطيت لهم التقارير الطبية التى تثبت أحقيتي في العلاج ضمن المبادرة التى أعلن عنها منذ عام، ومضى أكثر من عام دون أى رد من هيئة التأمين الصحى بالفيوم أو مديرية الصحة، وكلما ذهبت والدتى للسؤال عن العلاج يقولون لها: محدش رد علينا”.

وتطالب أسماء الرئيس بالاستجابة لمطلبها وعلاجها فى المبادرة التى تم الإعلان عنها منذ عام، خاصة أنها لا تعلم أى شيء عن التقارير التى قدمتها لمستشفى التأمين الصحى ومديرية الصحة بالفيوم حتى الآن، نظرا لأنها تعيش فى عذاب مستمر وضيق فى التنفس، وصحتها فى تدهور.

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