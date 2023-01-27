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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العادات والتقاليد والمعتقدات في مصر وأهمية الحفاظ عليها بثقافة الفيوم

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

قدمت  الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى 
وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

وعقد أطلس المأثورات بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد والمعتقدات فى مصر وأهمية الحفاظ عليها" حاضرها ياسر حمدى باحث في أطلس المأثورات تحدث بأن عُرِّفت العادات في عدّة معاجم عربية على أنّها نمط من السلوك أو التصرف المعتاد الذي يتمّ فعله مراراً وتكراراً من غير جهد، مثل عادة التدخين، عادة الكذب، كما أنّها تتعلّق بالحياة  التي تعود إلى الجيل الأول من دون تقدّم أو تطوّر فطري أمّا التقالِيد فهي عادات وعقائد وأعمال وحضارة الإنسان المتوارَثة التي يرثها الخلف عن السلف، فيما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة أيضا ورشة أشغال يدوية من الخرز نفذتها فاطمة محمد  تم تنفيذ إكسسوارات عبارة عن كولية وانسيال وتعليمهم طريقة عمل وحدات من الخرز بالخطوات لعمل قاعدة أكواب.


وفيما عقد نادي أدب البادية ببيت ثقافة إطسا ندوة أدبية بمناسبة" عيد الشرطة "شارك فيها الأستاذ رمضان ابراهيم والشاعر عبد الونيس بفضيلة الرمحي بالوحدة المحلية بالحجر تحدثا عن احتفالات عيد الشرطة وعن دور الشرطة المصرية في حفظ الأمن وعن الصعوبات التي تواجه في حفظ الأمن وتحقيقه، كما عقد بيت ثقافة اطسا ايضا محاضرة بعنوان" كيفية الاستفادة من إجازة منتصف العام"حاضرها عزام عبد الجواد تحدث فيها عن كيفية الاستفادة من الإجازة عن طريق القراءة والذهاب إلى المكتبات والي المواقع الثقافية وعمل الأبحاث.

 

 فيما نظم نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا يوم ثقافي ترفيهي للأطفال بحضانة أنامل بإطسا تضمن ورشة حكي بعنوان" شجرة العصافير" تأليف ورسوم حمودة نفذته سناء سيد، فيما نظم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية بمناسبة ثورة ٢٥ يناير نفذتها ميرا أمير تم عمل معلقة على شكل علم مصر وتم كتابة ٢٥ يناير عليها بالحفر وذلك باستخدام الناصبيان وورق الكانسون الملون واستيكر المرايا.

 

 

 

ثقافة الفيوم يناقش خطر غياب الوازع الديني على الفرد والمجتمع

 

 

ندوة بقصر ثقافة الفيوم عن التوعية بأهم المناطق السياحية والأثرية في المحافظة


 

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