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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. طاهر حمدي يقدم أولى حلقات برنامج مصر الجديدة بالموسم الثاني

طاهر حمدي
طاهر حمدي

يهل علينا الإعلامي طاهر حمدي، مقدم برنامج مصر الجديدة للموسم الثاني على قناة النهار،  مساء اليوم، في اولي حلقاته التي تعرض بشكل اسبوعي كل يوم سبت في تمام الساعة 6 مساءً، ليناقش أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية و العقارية،التي تشغل الرأي العام، بالاضافة الي رصد الأحداث المحلية و العربية والعالمية.

و يستضيف البرنامج في أولي حلاقاته الاعلامية سارة زاده، و الخبير العقاري محمد خطاب، و عدد من الجمهور، لمناقشة القضايا الهادفة التي تخص المجتمع وسوق العقارات.

ويمثل مصر الجديدة، عين المواطن وعقله في اتخاذ كافة القرارات الاقتصادية وكيفية تحقيق الاستثمار الآمن، من خلال تقديم عدد كبير جدا من النصائح و الارشادات بواسطة أبرز الخبراء والمحللين الاقتصاديين و العقاريين في السوق المصري، بالاضافة الي التركيز علي الحالات الانسانية التي تحتاج الي دعم مادي ومعنوي.

ويقدم البرنامج رؤية بعيدة النظر عن الشمول المالي وكيفية تشغيل الاموال في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقيق اكبر هامش ربح، واقل خسارة ممكنة، و الوقوف بالمنطقة الآمنة في ظل أصعب الأزمات.

وقدم الاعلامي طاهر حمدي العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية أبرزها التالي:-

"صباح البلد" عبر قنوات  صدى البلد

برنامج " عقار يا مصر " على قناة صدى البلد 2

"طلب حضور"عبر شاشة LTC والحدث اليوم

"ساعة وتعدي" عبر إذاعة ميجا إف إم

"مساء مصر" علي قناه النهار

"مصر الجديدة" الموسم الاول عبر شاشة قناة النهار

مصر الجديدة برامج التليفزيون برنامج مصر الجديدة طاهر حمدي

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