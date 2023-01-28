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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة

أمير مرتضى
أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، متطرقاً للحديث عن تفاصيل صفقة ناصر منسي، الوافد حديثاً لصفوف الفريق الأبيض من نادي البنك الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

تعرض  أمير مرتضى للإعياء

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بركات يعلق على صفقة انتقال ناصر منسي للزمالك

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مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: الحمد لله أنا كويس، تعبت يوم الخميس في النادي، عانيت من انخفاض ضغط الدم، ولم أكن أعرف لأنني أول مرة أتعرض لذلك.

وعن ناصر منسي، قال أمير مرتضى: كنا نحاول ضمه منذ 3 سنوات، الأداء الذي يقدمه مع الأندية التي لعب لها لم يصل للجماهير بالشكل اللازم، هو مش محظوظ لأنه ليس لاعبا جماهيريا ولا يتحدث عنه الإعلام، وكان من العناصر الهامة في المنتخب الأولمبي. 

وواصل: كنا نرغب في ضم ناصر منسي منذ تواجده مع فريق بيراميدز، وهو مهاجم مميز جداً، وإن شاء الله يصنع الفارق معنا. 

الأهلى الزمالك مرتضى منصور بيراميدز نادي الزمالك امير مرتضى منصور الانتقالات الشتوية قناة الزمالك

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