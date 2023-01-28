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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم ناصر منسي من نادي البنك الأهلي، مؤكدًا أن هناك صفقتين آخرتين سيتم التعاقد معهما.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: أشكر أمير مرتضى منصور الذي نجح في إنهاء صفقة ناصر منسي، وأبارك لجماهير الزمالك على أول صفقة في الشتاء وأشكر رئيس نادي البنك الأهلي.

 

وأضاف مرتضى منصور: يوسف أوباما كان يتم سبه من الجماهير وكان عالمي مع الحزم السعودي في مباراة أمس، وكذلك محمود علاء تم تطفيشه ويحصل على جائزة رجل المباراة مع الاتحاد في كل لقاء.

وتابع: أبارك لجماهير الزمالك وأشكر الجميع ولدينا صفقتين غير صفقة ناصر منسي، وفيريرا لم يخرب الدنيا لكن لم يُحالفه الحظ والنتائج تراجعت في الفترة الأخيرة، وبقول للي بيسألني مشيته ليه: دماغي وجعاني.

 

واختتم منصور: اللي زعلان من أسامة نبيه وإسماعيل يوسف يدعمهم عشان خاطر الزمالك.

صفقة ناصر منسي.. 

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ونجح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك في التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم.

 

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على تعاقد الزمالك رسميًّا مع ناصر منسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

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