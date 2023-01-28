أيمن الرمادي يعلن انفراجة في أزمته مع إدارة أسوان



كشف أيمن الرمادي مدرب فريق أسوان موقفه من الاستمرار رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة.

قال أيمن الرمادي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو أسوان مجتهدين ويرغبون في تقديم الأفضل"

لقاءات اسوان

وأضاف: "كل مبارياتنا كانت جيدة باستثناء لقاء حرس الحدود ولم نكن محظوظين أمام طلائع الجيش وكنا نحتاج إلى التوفيق للفوز على الطلائع"

وعن موقفه من الاستمرار مع أسوان قال: "عايزين نوفر الحد الأدنى لإقامة فريق كرة قدم، مثلما كان الحال في وقت سابق، الإدارة تجتهد واحنا في طريقنا لتوفير الحد الأدنى، وأعتقد أن هذا أمر جيد في الوقت الحالي"