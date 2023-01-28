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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن الرمادي يعلن انفراجة في أزمته مع إدارة أسوان

صدى البلد


كشف أيمن الرمادي مدرب فريق أسوان موقفه من الاستمرار رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة.

قال أيمن الرمادي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو أسوان مجتهدين ويرغبون في تقديم الأفضل"

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وأضاف: "كل مبارياتنا كانت جيدة باستثناء لقاء حرس الحدود ولم نكن محظوظين أمام طلائع الجيش وكنا نحتاج إلى التوفيق للفوز على الطلائع"

وعن موقفه من الاستمرار مع أسوان قال: "عايزين نوفر الحد الأدنى لإقامة فريق كرة قدم، مثلما كان الحال في وقت سابق، الإدارة تجتهد  واحنا في طريقنا لتوفير الحد الأدنى، وأعتقد أن هذا أمر جيد في الوقت الحالي"

طلائع الجيش الاسماعيلي الداخلية فريق اسوان حرس الحدود الريمونتادا

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