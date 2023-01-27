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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

صدى البلد

شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجوما ضاريا علي حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تولت إدارة نادي الزمالك سابقا.

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حقيقة عودة فيريرا لنادي الزمالك بعد إقالته من مرتضى منصور.. تفاصيل

ووجه مرتضي منصور رسالة نارية لحسين لبيب قائلا له"ارحمنا انت وحسن صقر وخالد عبد العزيز والشلة ده.. عمرك ماكنت زملكاوي أنت وحسن صقر.

وواصل مرتضي قائلا: الجمعية العمومية في نادي الزمالك مش طيقاكم تعالوا انزلوا الانتخابات قدامي وهتعرفوا قيتمتكم عاملة ازاي وسط أعضاء القلعة البيضاء.

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حقيقة عودة فيريرا لنادي الزمالك بعد إقالته من مرتضى منصور.. تفاصيل

وأضاف مرتضي أن حسين لبيب دمر نادي الزمالك وباع لاعيبته بدون سبب متطرقا لازمة عمر كمال لاعب الزمالك السابق وفيوتشر الحالي مؤكدا أن أحمد دياب أبلغه أنه لا يوجد عقدًا ثلاثيًا لضم عمر كمال، وأكد لي أنك كاذب يا حسين يا لبيب.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عن وجود بند في عقد محمود جنش حارس مرمى الزمالك السابق، مع فيوتشر يتيح للنادي الأبيض استعادته مرة أخرى: أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر أبلغني أنه عرض عليك استعارة جنش، لكن الأخير أصّر على بيعه نهائي عشان عاوز فلوس.

حسين لبيب يهاجم مرتضي منصور 

وأصدر حسين لبيب بيانًا مُطولًا، هاجم خلاله مرتضى منصور، حيث ذكر أن الأخير كلما يضيق به الحال؛ يخرج ليردد أكاذيب ليشغل بها الجماهير عن فشله، مشيرًا إلى أن مجلس النادي الأبيض، هو من تهاون في عودة محمود جنش.

وأضاف: "يزعم أنني والدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق ننتمي للنادي الأهلي في الأصل وأنني كنت أمضى ساعات في انتظار مقابلته وفرطت في خدمات مصطفى محمد وأسامة فيصل ومحمود عبد الرحيم جنش ، إلى نهاية ما قيل من عبث وافتراءات".

ووجه لبيب عدة تساؤلات ردا على رئيس الزمالك قائلا: "هل أنا من كنت عضوا بالنادي الأهلي وسعيت للترشح لعضوية مجلس إدارته وعندما خاب المسعى وجدت ضالتي في نادي الزمالك؟".

وأضاف: "أنا كنت لاعبا وقائدا للزمالك ومنتخب اليد في الفترة بين 1971 إلى 1985 فمتى كنت انتظر رئيس الزمالك، ولم أتقاضى أي أموال عن عملي الرياضي في كل المناصب التي شغلتها".

وواصل: "تجديد عقد جنش تم قبل رئاسة اللجنة وكان هناك بند في العقد يسمح للاعب أن يترك النادي واللجنة لم تكن مسؤولة عن هذا العقد، وتمت إعارة جنش إلى فيوتشر كقرار تربوي بعد مشكلته مع المدير الفني".

وأكد أن فيوتشر قام بتفعيل بند شراء جنش بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك وكان بمقدوره منع ذلك موضحا أن لجنته أعارت أسامة فيصل مقابل 4 ملايين جنيه لمدة موسم واحد ثم قام مجلس الزمالك الحالي بتجديد إعارته فكم مدة الإعارة والمقابل الذي حصل عليه الزمالك؟

وأشار إلى أن إعارة مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي تمت قبل أن تتولى اللجنة عملها متسائلا عن موقف الألعاب الجماعية في عهد المجلس الحالي.

وأتم لبيب بسؤال أخير: "هل سبق لي أن اتهمت علنا اثنين من أفضل لاعبي الفريق بتعاطي المخدرات كما سبق أن اتهمت بذلك أحد أشهر من لعب الكرة في مصر واحترف في أعظم أندية أوروبا".

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