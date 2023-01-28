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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنخفض 70 جنيهًا .. أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم السبت 28 يناير 2023

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

ارتفعت أسعار اللحوم بالأسواق،  وذلك بعد ارتفاعات متتالية فى أسعار الأعلاف ونقصها بالأسواق خلال الفترة الماضية مما جعل بعض المربيين تتخلص من الماشية لتخرج من منظومة إنتاج اللحوم .

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، السبت 28 يناير 2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، بالأسواق ومنافذ الزراعة وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.  

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.  

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم الكندوز  

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 220 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها فى الكيلو.

سعر اللحم الجملي  

واستقر سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي  

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170  جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز  180 جنيها للكيلو.  

و من جانبه،  كشف سعيد صالح مستشار وزير الزراعة،  عن حقيقة استيراد لحوم مجمدة من الخارج لطرحها بمنافذ الزراعة بأسعار مخفضة،  حيث قال إن هناك مزارع تابعة للقطاع الحيوانى بالوزارة تنتج لحوم بلدي شبه يوميا بالمنافذ على مستوى الجمهورية . 

وأضاف "صالح" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن أسعار اللحوم البلدي الكندوز والضأن تسجل 150 جنيها ، أما اللحوم المجمدة فتبدأ من 110 جنيها ، وهذه الأسعار مخفضة بنسبة كبيرة عن أسعارها بالخارج .

أما عن الكميات المطروحة ، أضاف " مستشار وزير الزراعة" ، أن هناك كميات كبيرة من اللحوم يتم طرحها بالمنافذ حاليا استعدادا لشهر رمضان الكريم،  كما أنها متوفرة دائما أمام المواطنين،  وذلك وفقا لتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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