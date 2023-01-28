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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست جدة أو دبي .. نيويورك تايمز تختار مدينة عربية كأفضل وجهة توصي بزيارتها خلال 2023

صدى البلد

تشارك سلطنة عُمان للسنة السادسة على التوالي في فعاليات معرض السفر والمغامرات الذي سيقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن من 3 حتى 5 فبراير المقبل.

وبحسب وسائل إعلام محلية تنظم هذه المشاركة مؤسسة الابتكارات المتقدمة، وبرعاية وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف سلطنة عُمان من هذه المشاركة إلى الاستمرار بالتعريف والترويج السياحي لها، وما تقدمه للمسافرين إليها سواء للسياحة أو العمل أو الاستثمار، وتعريف الجمهور الأمريكي والمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بما تتميز به سلطنة عُمان بصفتها وجهة مثالية للسياحة والأعمال.

وسيتم خلال هذه المشاركة التركيز على الترويج في اختيار محافظة ظفار من قِبل صحيفة "نيويورك تايمز" كأفضل الوجهات الموصى بزيارتها خلال عام 2023م، والتسويق للرياضات والمغامرات الصحراوية والمهرجانات المتنوعة التي تنفذها وزارة التراث والسياحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.

يذكر أن معرض السفر والمغامرات الأمريكي أحد أكبر المعارض الأمريكية، ويشتمل على برامج متنوعة تعرض الوجهات في الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم وأفضل خيارات السفر والإجازات، ويقدم العديد من المختصين والخبراء النصائح والإرشادات المتعلقة بالسفر والتخطيط للسفر للجمهور، كما يتضمن ندوات مصاحبة للمعرض في مجالات السفر والسياحة والإعلام والاستثمار.

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