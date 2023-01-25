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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. تأجيل امتحان الدبلوم بسبب الطقس

امتحانات - ارشيفي
امتحانات - ارشيفي

أعلنت السلطات التعليمية في سلطنة عمان تأجيل امتحان دبلوم التعليم العام وما في مستواها المزمع عقده غدًا الخميس إلى اليوم الذي يلي آخر امتحان.

وذكرت السلطات  العمانية أنه سيتم استئناف الامتحانات حسب الجداول المعتمدة سابقًا؛ نظرًا لتأثر محافظات سلطنة ‎عُمان بالحالة الجوية.

وبينت أن تأجيل امتحان دبلوم التعليم العام وما في مستواها المزمع عقده غدًا الخميس إلى اليوم الذي يلي آخر امتحان، على أن تستأنف الامتحانات حسب الجداول المعتمدة سابقًا؛ .

وفي سياق اخر؛ أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخيليلي في وقت سابق ، بيانا شديد اللهجة استنكر فيه حادثة حرق نسخة القرآن الكريم على يد المتطرف راسموس بالودان بالعاصمة السويديّة ستوكهولم.

نشر الشيخ أحمد بن حمد الخيليلي بيانا على  حسابه في "تويتر"، قال فيه: "إن أقدام أحد المتطرفين الحاقدين على الإسلام وعلى الأمة المسلمة على إحراق كتاب الله تعالى بين الملأ من الناس في السويد، هو دليل بَيِّن على ما انتهى إليه حقدهم وكراهيتهم لدين الله تعالى".

وأضاف الخيليلي: "وهو وإن أحرق حروفه وكلماته فإنه لا سبيل له إلى إطفاء نوره، وطمس هدايته،  وتغوير ينابيعه الدافقة بالحق والحقيقة، فستظل شمسه ساطعة في السموات لا تأفل ولا تغور".

وأردف: "إنما يشكل هذا الأمر تحديا سافرا لجميع الأمة المسلمة، وهو مما يوجب على حكوماتها وشعوبها أن تواجه هذا التحدي بحزم وعزم حتى تصون كتاب الله تعالى -الذي هو منبع ذكرها، وأساس عزتها وسلطانها- عن كل عبث من أولئك الحاقدين، وتقطع أيديهم عن التطاول عليه، فإن هذا أمر تعبدي فرضه الله تعالى على الجميع، وإن كان هو الكفيل بحفظ كتابه وإتمام نوره".


ونفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، أمس السبت، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم  أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

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