الزيارة الأولى من نوعها.. السيسي يصل أرمينيا ويلتقي رئيسي الوزراء والجمهورية| غدا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس لأرمينيا الصديقة هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس سيلتقى غداً فى ارمينيا بـ "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.