عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزيارة الأولى من نوعها.. السيسي يصل أرمينيا ويلتقي رئيسي الوزراء والجمهورية| غدا

صدى البلد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس لأرمينيا الصديقة هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس سيلتقى غداً فى ارمينيا بـ "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

بالمايوه على البحر.. مسؤولة أوكرانية تقضي عطلتها في دولة عربية.. شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

بعد تصعيد فلسطين وإسرائيل.. تحرك أمريكي إلى الشرق الأوسط ولقاء مع السيسي

الزيارة الأولى من نوعها.. السيسي يصل أرمينيا ويلتقي رئيسي الوزراء والجمهورية| غدا

في جولة مفاجئة.. وكيل الأزهر يتفقد سير العمل بالغربية ويشدد على الانضباط

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام .. مفاجأة لجماهير الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

بالأحمر الجريء.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة مبهرة.. شاهد

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ