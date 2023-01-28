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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى زاهر تطرح برومو أغنيتها الجديدة كلمة أخيرة.. فيديو

ليلى زاهر
ليلى زاهر

طرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر برومو أغنيتها "كلمة أخيرة "؛ وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت ليلى زاهر على برومو الأغنية ": قريبا ".


ليلى زاهر:

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر  صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فى أحدث جلسة تصوير برفقة شقيقتها ملك احمد زاهر.

ظهرت ليلى و شقيقتها في الصور بملابس باللون الأبيض مع الاسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  كلا منهن على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

انتهت ليلى أحمد زاهر من وضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة والتى اختارت لها اسم كلمة أخيرة، استعدادا لطرحها خلال أيام.

الأغنية من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي، والذى بدأ فى العمل على هذه الأغنية من أكثر من ستة أشهر.

ليلى فى زيارة لمستشفى سرطان الأطفال


وشاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً من زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ليلى زاهر ليلي احمد زاهر كلمة أخيرة يوتيوب

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