مش مهووسة بيها .. نور تكشف سر ابتعادها عن السوشيال ميديا

كشفت النجمة اللبنانية نور خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا.

وقالت نور :" السوشيال ميديا أصبحت واقع نعيشه حاليا ؛ وعلى الرغم انني غير متفاعلة معها كثيرا ولكن أتابع ردود الافعال ".

تابعت :" السوشيال ميديا تساعد الفنانين الجدد ولو فنان كويس هيكمل لو مش كويس طريقة هيتوقف ولكن أنا لست من الناس المهووسة بالسوشيال ميديا ".

نور وموضوع عائلي:

كشفت النجمة اللبنانية نور ؛ خلال ندوتها في صدى البلد عن كواليس مسلسل موضوع عائلي .



وقالت نور :" سعيدة بنجاح موضوع عائلي والتي كانت كواليسه مميزة وبوجود نجم بحجم ماجد الكداوني".

تابعت :" كنت حسها انهم عصابة وانا انضميت ليهم جديد ؛ فهم جميعا يتمتعون بخفة دم كبيرة ".

نور والتمثيل:

كشفت النجمة اللبنانية نور ؛ عز سر ابتعادها عن التمثيل لفترة بسبب زواجها .

وقالت نور في تصريحات خاص لصدى البلد :" قررت الابتعاد عن التمثيل بعد زواجي وبعدها أنجبت أولادي فقررت اخذ قسط من الراحة".

تابعت :" عند رجوعي للفن مرة اخري كان الموضوع صعب لان لازم ترجع اقوى وتقرا سيناريوهات مميزة وتقارنها بين اللي انت عملته قبل كدة ".

نور وفيلم شورت وفانلة وكاب:

كشفت النجمة نور ؛ خلال ندوتها في صدى البلد عن كواليس أول ظهور لها في السينما في فيلم شورت وفانلة وكاب.

وقالت نور :" لما ظهر اسمي على شاشة السينما عرفت ان الموضوع بقي كبير ؛ وقلبي بقي بينبض بسرعة جدا ".

تابعت :" الكل كان بيسأل مين البنت دي ؛ وعرفت وقتها ان وقت الجد قد بدء ".

تكريم نور في صدى البلد :

حلت الفنانة نور اللبنانية ضيفة على موقع صدى البلد للحديث عن نجاح أخر أفلامها "نبيل الجميل"، ونجاحاتها في مسلسل موضوع عائلي.

وكشفت نور عن كواليس مشاركتها في فيلم شورت وفانلة كاب وعوكل وغيرهم من الأفلام التي حققت نجاحات كبيرة.

وكانت نور اللبنانية، قد علقت علي ختام الدورة الـ ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام



وكتبت نور في منشور لها: “سعدت بمشاركتي في لجنة التحكيم خلال الدورة الـ ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كانت دورة رائعة ومميزة وألف مبروك لكل الأفلام الفائزة”

وأكدت الفنانة اللبنانية نور، أنه ليس من السهل أن تكون متواجدة في لجنة التحكيم بـمهرجان القاهرة السينمائي، لأن العمل الفني في حد ذاته يحتاج إلى جهد كبير، وهو معروف للجميع.

وقالت نور، خلال تصريحات لها، على هامش فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي إم سي”: “تفاجأت بكذا فيلم على مستوى فني عالي جدا، ومهرجان القاهرة السينمائي إداني فرصة أشوف أفلام حلوة معمولة بشكل جيد جدا".

وتابعت اللبنانية نور، أن السينما العربية، تقدم أداء مميز، وتم تقديمها بشكل جيد، حتى أن هناك أكثر من دولة قدمت أداء غير متوقع.

ويعرض حاليا للنجمة نور مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني وفيلم نبيل الجميل .