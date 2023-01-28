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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 30 محضرًا متنوعًا في حملات على المحال والأسواق بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شنت مجالس مدن محافظ كفر الشيخ، اليوم حملات على الأسواق والمحال التجارية، استهدفت متابعة توفير السلع الغذائية، والتأكد من الإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إن الحملات قامت بتحرير 30 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار، مشدداً على التأكد من الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية وأماكن واضحة، وأنه لا تهاون مع المخالفين.


 وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المدينة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

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