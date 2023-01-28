نبيلة مكرم: ظروف نجلي صعبة جدًا.. وأردت تحمل أموري الشخصية بعيدًا عن البلد|فيديو

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، عن أن أول من أجرى اتصالاً بها بعد وصول خبر تورط نجلها "رامي"، المقيم في أمريكا في جريمة قتل هو الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلة: "فقد الأبن أو البنت أهون مما أمر به الآن، والظروف التي يمر به نجلي صعبة جدًا والمعاناة الآن أكبر".

وأشارت "نبيلة مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الخبر كان صعبًا جدًا عليها وصدمة وكارثة، متابعة: "استقبلت الخبر بكل حزن وغير قادرة على شرح الحالة التي مرت به هي وأسرتها، مضيفة أن زوجها هو من سافر لنجلها رامي وتابع الأمر، كما أنه كانت هناك مستندات تثبت مرض نجلها.

انتشار خبر الحادثة

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، على أن إيمانها بالله هو ما جعلها قوية في مواجهة الكارثة، متابعة: "عرضت الانسحاب من العمل بالوزارة فور انتشار خبر الحادثة، وكنت أريد أن أتحمل هذه الأمور الشخصية بعيدًا عن البلد".