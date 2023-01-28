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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتظرونا.. عبد الباسط حمودة وعمر كمال يستعدان لطرح أغانٍ جديدة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة وعمر كمال

نشر الفنان عمر كمال، فيديو جمعه بالفنان عبد الباسط حمودة، أعلنوا من خلاله استعدادهما لطرح عدة أغاني جديدة تجمعهما.

وقال عبد الباسط حمودة، عمر ده ابني، وأنا اتبنيته فنيا، ومؤمن بيه، وهنعمل أغاني تكسر الدنيا.. قريب أوي، ويا رب ننال القبول والإعجاب.

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طرح "فين الضحكة" لـ كريم محمود عبد العزيز وعبد الباسط حمودة

أغنية ولا فيلم.. مفاجأة جديدة تجمع عبد الباسط حمودة وكريم عبد العزيز

وطرح عبد الباسط حمودة، مؤخراً على اليوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية "فين الضحكة" وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد “شلبى”.

وتجمع لأول مرة، النجم كريم محمود عبد العزيز مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، ويذكر أن هذا الثلاثى يجتمع مرة أخرى مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "الغزالة رايقة" أغنية فيلم "من أجل زيكو".

فيلم "شلبي" ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز وروبي ومحمود حافظ ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي.


ومن المعروف أن الفنان كريم محمود عبد العزيز كان قد طرح برومو أغنيته الجديدة "فين الضحكة" والتى يقدمها مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الصور الشهير إنستجرام ونشر كواليس العمل الذى جمعه مع عبد الباسط حمودة داخل ستديو الصوت وعلق عليه قائلا: فين الضحكة النهاردة من فيلم شلبي.

عمر كمال الفنان عمر كمال عبد الباسط حمودة الغزالة رايقة كريم محمود عبد العزيز المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة

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