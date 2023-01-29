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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. أبرز الأعمال الفنية لـ محمود عبد الغفار

محمود عبد الغفار
محمود عبد الغفار

تحل اليوم الأحد 29 يناير، الذكرى الثانية لرحيل الفنان محمود عبد الغفار، إذ ولد في 20 فبراير عام 1950، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 70 عاما. 

 

الفنان محمود عبد الغفار ومشواره الفني 

بدأ محمود عبد الغفار مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون. 

ومن الأفلام التي شارك بها محمود عبد الغفار: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.

كما شارك محمود عبد الغفار ، في مسلسلات: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

وشهد عام 2016 مشاركة محمود عبد الغفار، فى مسلسل "سلسال الدم" حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم". 

كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "أفراح القبة" الذي تم عرضه خلال عام 2016. 

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