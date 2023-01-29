عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم هدم منزل منفذ عملية القدس

أرشيفية
أرشيفية

قرر مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اتخاذ خطوات "لتعزيز" المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ردا على الهجوم الذي استهدف مستوطنين في القدس. 

وقرر المجلس المصغر لحكومة الاحتلال إغلاق بيت منفذ عملية القدس التي أودت بحياة سبعة إسرائيليين، تمهيدا لهدمه.

وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة للبت في تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر.

من خلف الكواليس.. سفير إسرائيل في ألمانيا يكشف تفاصيل دعم الاحتلال لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل باستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين ولكن بشرط

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن مساء السبت، أن الرد على هجوم إطلاق النار في القدس سيكون "قويًا وسريعًا ودقيقًا".

وقال نتنياهو بعد جلسة خاصة عقدها المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، ستكون "استجابتنا قوية وسريعة ودقيقة، ومن يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وسنؤذي كل من يساعده". لقد نفذنا بالفعل اعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي هذه العمليات".

 

المستوطنات الضفة الغربية عملية القدس نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

ترشيحاتنا

قندوسي يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خناقات بين أهالي دمياط على فيس بوك بسب ياسمين عز

أحمد قندوسي: سعيد بالانضمام إلى نادي القرن.. وأعلم حجم شعبية الأهلي

لماذا جاءت الأشهر الحرم منفصلة وليست متصلة ؟ اعرف السبب

أرخص 5 سيارات في السعودية 2023.. تبدأ من 50 ألف ريال

أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 29-1-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

الكبسولة المشعة .. أستراليا تعلن عن كارثة جديدة تهدد البشرية

بلون التورتة .. شاهد إطلالة جورجينا فى حفل عيد ميلادها

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ