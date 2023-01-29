حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم هدم منزل منفذ عملية القدس

قرر مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اتخاذ خطوات "لتعزيز" المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ردا على الهجوم الذي استهدف مستوطنين في القدس.

وقرر المجلس المصغر لحكومة الاحتلال إغلاق بيت منفذ عملية القدس التي أودت بحياة سبعة إسرائيليين، تمهيدا لهدمه.

وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة للبت في تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن مساء السبت، أن الرد على هجوم إطلاق النار في القدس سيكون "قويًا وسريعًا ودقيقًا".

وقال نتنياهو بعد جلسة خاصة عقدها المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، ستكون "استجابتنا قوية وسريعة ودقيقة، ومن يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وسنؤذي كل من يساعده". لقد نفذنا بالفعل اعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي هذه العمليات".