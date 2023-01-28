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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من خلف الكواليس.. سفير إسرائيل في ألمانيا يكشف تفاصيل دعم الاحتلال لأوكرانيا

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

بعد شهور من رفض إظهارها الدعم الواضح لأوكرانيا، ألمح سفير إسرائيل في ألمانيا إلى أن دولة الاحتلال، تعمل "خلف الكواليس" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية، وفق ما ذكرت مجلة يوروويكلي نيوز.

وقال السفير الإسرائيلي "رون بروزور" لصحيفة برلينر مورجنبوست، اليوم السبت، إن إسرائيل تعرقل وتمنع  توريد الأسلحة إلى روسيا.

وذكر: "كما تعلم، يقوم الجيش الإسرائيلي بانتظام بمنع الإمداد بالأسلحة ... بما في ذلك الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا. لذلك نحن نساعد - وإن كان ذلك وراء الكواليس ، وأكثر بكثير مما هو معروف ".

ولم يوضح المسئول في دولة الاحتلال، سبل عملية العرقلة التي تقوم بها لوصول الأسلحة الى روسيا.

ويقول مراقبون إن تل ابيب عادة ما تستهدف الأسلحة الايرانية في سوريا.

ومضى يقول إن الأسباب التي جعلت إسرائيل لم تذهب أبعد من ذلك هي الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا، ووجود القوات الروسية في سوريا.

لكن، رغم كلام السفير، فيقول محللون إن إسرائيل تتمتع بعلاقة جيدة مع روسيا لا ترغب في تشويهها

وفقًا لراديو سبوتنيك ، يقوم الاتحاد الروسي بواجبه للتأكد من أن إسرائيل لا تزود كييف بالأسلحة.

كيف سينظر الكرملين إلى الوحي الذي تعترف به إسرائيل بمساعدة "وراء الكواليس" لأوكرانيا ، يبقى أن نرى.

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