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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في اليوم العالمي.. 5 مزايا تحمي خصوصيتك على واتساب

واتساب
واتساب

يحتفل العالم 28 يناير من كل عام، بـ يوم خصوصية البيانات Data privacy، وهو يوم عالمي يساعد على نشر المعرفة حول أهمية أمان البيانات والخصوصية على الإنترنت، ويرشدك إلى أفضل طريقة للتعامل مع بياناتك والحفاظ عليها آمنة.

وتزامنا مع الاحتفال بـ يوم خصوصية البيانات، أشارت مؤسسات الأمن السيبراني، إلى أنه يجب على المستخدم من أجل حماية خصوصيته الرقمية، أن يعلم  كيفية حماية البيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحد من المعلومات التي يشاركها على السوشيال الميديا والتطبيقات التي يستخدمها، لمنع جامعي البيانات من رصد المعلومات الخاصة به، لاسيما على تطبيق التراسل الفوري واتساب.

 

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ولذلك إذا كنت ترغب في معرفة كيفية حماية البيانات الشخصية على تطبيق واتساب، اتبع الخطوات التالية لحماية معلومات المهمة من أن يصل إليها بعض المترصدين وسيئو النية، إليك الخطوات:

 

1. إخفاء حالة متصل الآن: 

تتيح لك هذه الميزة إخفاء أنك متصل بالإنترنت من مستخدمي واتساب الآخرين، مما يعني أنه يمكنك التحدث إلى شخص ما على التطبيق دون أن يعرف المشاهدون الآخرون أنك متصل من أجل الحفاظ على خصوصيتك، كل ما عليك سوى فتح تطبيق واتساب ثم الانتقال إلى إعدادات ثم الخصوصية> ثم ابحث الآن عن خيار آخر ظهور ومتصل الآن Last Seen & Online وقم بالاختيار بين خيار الكل أو مثل آخر ظهور إذا كنت قد قمت بإعداد قئمة التقييد مسبقا،  سيسمح لك تفعيل هذا الخيار باستخدام التطبيق في وضع التخفي.

2. إخفاء آخر ظهور على واتساب: 

باستخدام نفس الخطوات السابقة يمكنك إخفاء آخر ظهور لك على الواتساب، وذلك من خلال خيار من يمكنه رؤية "آخر ظهور" لي، قم بتحديد خيار "جهات اتصالي باستثناء.."> ومن قائمة جهات اتصالك، قم بإضافة جهات الاتصال التي ترغب في تقييدها من رؤية حالة اتصالك وآخر ظهور لك ضمن قائمة التقييد.

3. إعدادات خصوصية المجموعة: 

في واتساب، أصبح بإمكان الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك فقط إضافتك إلى مجموعة، وتسمح إعدادات خصوصية المجموعة هذه إلى جانب نظام دعوة المجموعات للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، لذلك لا تدع أي شخص يضيفك إلى أي مجموعة دون إذنك، حيث تتيح لك خيارات الخصوصية الثلاثة الجديدة، الاختيار ما بين يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعة أو جهات اتصالك أو تلك التي تختارها من جهات الاتصال الخاصة بك.

4. إخفاء صورة البروفايل: 

يمكنك إخفاء صورة الملف الشخصي الخاصة بك على واتساب من جهة اتصال محددة، من خلال إضافتها إلى قائمة الاستثناءات، وبمجرد تفعيل هذه الميزة سيتم إخفاء صورة بروفايلك من الأرقام غير المعروفة التي لم يتم حفظها في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على أي حال، كل ما عليك فعله هو النقر على الثلاث نقاط الأفقية بتطبيق واتساب> ثم انقر على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة> اضغط على خيار الحساب Account، ثم الخصوصية Privacy> ثم "صورة الملف الشخصي" Profile Picture> ثم انقر على خيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" My Contacts Except، ثم حدد جهات الاتصال التي تريد منعها من مشاهدة صورة ملفك الشخصي على التطبيق.


5. الرسائل ذاتية الاختفاء: 

تعمل ميزة الرسائل المختفية، على حناية خصوصيتك من المتطفلين، الذي يسعون دائما إلى الوصول إلى نصوصك المتبادلة على التطبيق، وتتيح خدمة التراسل المملوكة لشركة "ميتا" خيارا لتمكين هذه الميزة لكل نافذة دردشة على حدة، ولكن الرسائل ستختفي بعد سبعة أيام من إرسالها إذا لم يقم المرسل إليه بفتح تطبيق واتساب خلال هذه المدة، افتح تطبيق واتساب> ثم اذهب إلى الدردشة التي تريد تمكين الميزة بها> انقر على خيار اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة>مرر لأسفل وستري خيارا يسمى الرسائل ذاتية الاختفاء أو Disappearing Messages> ستظهر لك صفحة جديدة حدد تفعيل واختر المدة التي ستختفي فيها رسائلك.

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