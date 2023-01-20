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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمبلغ خيالي.. هاكر يبيع أرقام هواتف 500 مليون مستخدم لـ واتساب

واتساب
واتساب

ادعى أحد قراصنة الإنترنت، أنه يمتلك حوالي 500 مليون رقم هاتف خاصة بحسابات واتساب WhatsApp، وقد تم طرح قاعدة البيانات للبيع على الويب المظلم.

وبحسب ما ذكره موقع "scotsman"، أكد المتسلل الذي تم تحديد اسمه الرمزى على شبكة الويب المظلم Agency123456، في منشور على منتدى قرصنة معروف، على إنه يمتلك قاعدة بيانات تضم حوالى 487 مليون رقم هاتف لمستخدمي واتساب ستتأثر بالتسريب.

 

 

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هاكر يبيع أرقام هواتف 500 مليون مستخدم لـ واتساب

ويزعم الهاكر أن قاعدة البيانات تحتوي على أرقام هواتف تنتمي إلى ما مجموعه 84 دولة حول العالم، وتشمل 11 مليونا من المملكة المتحدة، فضلا عن 45 مليونا من مصر وحدها.

وتعد أحد المخاطر الرئيسية التي قد يتعرض لها الأشخاص في حال الحصول على الأرقام المسربة، هو التصيد الاحتيالي، وهو تكتيك يستخدمه المسوقون والأشخاص السيئون لإرسال رسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة عن الأفراد.

ووفقا لمنفذ الأمن السيبراني Cybernews، فإن المتسلل يبيع مجموعات بيانات منفصلة من قاعدة البيانات المسربة التي تضم أرقام حوالى نصف مليار مستخدم، حيث تباع أرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين الأمريكين مقابل سعر 7000 دولار، بينما تباع أرقام هواتف واتساب في المملكة المتحدة بسعر 2500 دولار.

ومن المحتمل أن تكون الأرقام المسربة في الوقت الحالي يتم توزيعها بحرية بين المتسللين، لذلك يُنصح خبراء الأمن السيبراني مستخدمو واتساب بالبقاء يقظين وعدم إعطاء تفاصيل حساباتهم مطلقا لأي شركة يتعامل معها عبر الإنترنت.
 

ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تسريب بيانات أرقام نصف مليار مستخدم واتساب، وعرضها للبيع على الدارك ويب، مع صورة لجدول يظهر عدد الأرقام التي تمت سرقتها من كل دولة إلى جانب صورة للمنشور الذي شاركه المتسلل في منتدى "مجتمع القرصنة" على موقع الويب المظلم.

وفي وقت الإعلان عن حصوله على هذا الكم الهائل من البيانات، أوضح بعض المختصين المخاطر التي ستلحق مستخدمي واتساب المتضررين من حادثة تسريب البيانات، حيث أشار بعض الخبراء إلى البيانات المسربة مهمة للغاية، ولا يمكن للمستخدمين تغييرها، وأن قاعدة البيانات المسربة تضم أرقام الهواتف الخاصة بحسابات المستخدمين على واتساب إلى جانب بيانات الموقع وبعض البيانات الشخصية للمستخدمين والدول التي تعممل بها، وبيانات حسابات المرتبطة بهذه الأرقام على موقع فيسبوك.

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