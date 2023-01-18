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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هيغنيك عن تطبيقات كتير.. إزاي تستخدم واتساب لتدوين الملاحظات وحفظ الرسائل المهمة

واتساب
واتساب

واتساب سيغنيك عن تنزيل العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات المتوفرة على متجر جوجل بلاي، والتي تسمح لك على غرار تطبيق Google Keep، بتخزين روابط الويب والصور في الملاحظات، وهو مناسبا لأولئك الذين يربطون حساباتهم مع نظام جوجل البيئي.

ومع ذلك، قد يصعب على البعض منا، تنزيل المزيد من التطبيقات على هواتفهم، حيث أضاف تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، مؤخرا حلا مثاليا يمكنك استخدامه لتدوين ملاحظاتك وحفظ رسائلك المهمة.

وفي الآونة الأخيرة، طرح واتساب القدرة على إرسال رسائل لنفسك في نوفمبر 2022 بعد اختبارات مكثفة في الأشهر السابقة، وهي ميزة جديدة تتيح لك إرسال رسائل لنفسك، على غرار تطبيقات المراسلة المنافسة تيليجرام، وسيجنال، وتتوفر هذه الميزة على إصدارات التطبيق المخصصة لهواتف أندرويد وآيفون، وسطح المكتب وعلى WhatsApp Web.

 

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وفي الوقت نفسه، يمكنك استخدام ميزة واتساب الجديدة، لتدوين الملاحظات، أو حفظ عناوين URL التي قد تحتاج إليها عند استخدام التطبيق عبر أجهزة مختلفة، حيث يمكنك الوصول إليها بسهولة إذا كنت تريد شيئا ما من هاتفك الذكي إلى الكمبيوتر المكتبي الخاص بك، حيث ستكون هذه الميزة مفيدة جدا لمشاركة الملفات من جهاز إلى آخر، إليك كيفية بدء محادثة مع نفسك بعد التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق:


كيف تستخدم واتساب لتدوين الملاحظات أو الدردشة مع نفسك

يمكنك بدء محادثة مع نفسك على تطبيق واتساب، واستخدامها لتدوين ملاحظاتك المهمة، من خلال اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.
2. اضغط على رمز الدردشة لبدء محادثة جديدة، الموجود في الزاوية السفلية اليمنى من التطبيق.

واتساب

3. ستجد جهة الاتصال الشخصية الخاصة بك ظاهرة في أعلى قائمة جهات الاتصال، وأسفلها خيار آخر يسمي "راسل نفسك" Message yourself، انقر عليه.

واتساب

4. بمجرد الضغط عليه ستظهر نافذة دردشة تحمل الشكل والخصائص نفسها مثل الدردشات العادية، مع تسمية توضيحية مختلفة.

5. ستجد عبارة راسل نفسك Message yourself تحت اسم جهة اتصالك.

6. قم بتدوين الملاحظات التي تريدها، أو إضافة ملفات أو صور أو فيديوهات، وستتمكن من العثور عليها أعلى صفحة الدردشات من الجهاز الآخر.


كيفية مراسلة نفسك في واتساب ويب

1. انتقل إلى الصفحة الرسمية من واتساب على الويب.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر مسح رمز الاستجابة السريع.

3. اضغط على رمز الدردشة لبدء محادثة جديدة، أعلى يسار نافذة واتساب على متصفح الويب.

4. بمجرد النقر عليه، ستجد خيار "مراسلة نفسك" أعلى قائمة جهات الاتصال على واتساب.

5. يمكنك استخدام نافذة الدردشة التي ستظهر أمامك لتدوين الملاحظات، وحفظ الروابط ومقاطع الفيديو، أو لتبادل الملفات عبر أجهزتك.
 

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