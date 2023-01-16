عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طرق لإصلاح واتساب ويب أثناء توقفه في جوجل كروم

واتساب ويب WhatsApp
واتساب ويب WhatsApp Web

يتيح تطبيق واتساب ويب WhatsApp Web - المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب -  الدردشة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو ومشاركة ملفات الوسائط من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

 

ويقوم  واتساب ويب WhatsApp Web بمزامنة جميع رسائل الدردشة والبيانات الخاصة بك لتصبح متاحة على شاشات الكمبيوتر واللاب توب، ولكن قد يواجه المستخدمون في النهاية صعوبة كبيرة في عمل التطبيق وفتحه من خلال جوجل كروم . 

 

وبحسب موقع Guiding Tech فإنه يمكن من خلال عدد من الخطوات إصلاح واتساب ويب WhatsApp Web ، عند توقفه في جوجل كروم .     

 

 تحقق من اتصالك بالإنترنت

يعد الاتصال بالإنترنت أمرًا محوريًا في السماح لك بالوصول لـ واتساب ويب، حيث يجب أن تكون أول خطوة هي إجراء اختبار سرعة على جهاز كمبيوتر Mac أو Windows. 


 قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتساب ويب 

بعد التحقق من سرعة الإنترنت ، يمكنك فتح علامة تبويب جديدة في Chrome ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتساب ويب  WhatsApp Web، أو من خلال QR  . 

 

جرب وضع INCOGNITO أو وضع التصفح الخفي 

ويمكنك محاولة تسجيل الدخول إلى واتساب ويب في وضع التصفح المتخفي في جوجل كروم Google Chrome من خلال  الضغط على Command + Shift + N على جهاز Mac والضغط على Control + Shift + N على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows . 

 

قم بإزالة امتدادات أخطاء كروم

يتيح Chrome Web Store الوصول إلى العديد من الملحقات، لكن البعض منهم يتوقف عن تلقي التحديثات ويبدأ في الحد من تجربة التصفح الخاصة بك، ويمكن أن يكون هذا هو الحال مع WhatsApp Web الذي لا يعمل في كروم ، ويمكن القيام بالخطوات الآتية : 

  • افتح كروم على كمبيوتر Mac أو Windows .
  • انقر فوق رمز الامتدادات في الزاوية العلوية اليمنى.
  • حدد إدارة الامتدادات.
  • انقر فوق "إزالة" أسفل اسم الامتداد.
  • افتح تطبيق WhatsApp Web في علامة تبويب جديدة وتحقق من حل المشكلة.
  • كرر نفس الخطوات للتحقق من الامتداد وراء هذه المشكلة إذا وجدت صعوبة.

 

تحديث جوجل كروم 

  • ويمكنك تحديث إصدار كروم على جهاز كمبيوتر Mac أو Windows  للقيام بإزالة جميع الأخطاء ومواطن الخلل في الإصدار الحالي والتي من المحتمل أن تسبب هذه المشكلة.
  • افتح كروم على جهاز كمبيوتر Mac أو Windows .
     انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وحدد الإعدادات.
  • انقر فوق “حول Chrome” من أسفل القائمة اليسرى.
  • في حالة توفر تحديث ، قم بتنزيله وتثبيته.
  • افتح WhatsApp Web في نافذة جديدة وتحقق من حل المشكلة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

أمطار غزيرة رعدية تضرب هذه المحافظات اليوم.. والحرارة تقترب من الصفر ليلاً

ترشيحاتنا

مستشفيات أمريكا كامل العدد.. كورونا يضرب من جديد

مجلس إدارة الأهلي يحرج كولر ويرفض قراره بشأن إعارة مدافع الفريق

حدث ليلا.. بشرى من التموين لغير حاملي البطاقات.. وفاة الشاعر ناصر الجيل ..اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

يحرمك من الرزق .. علي جمعة يحذر من فعل شائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ