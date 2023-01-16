أفضل طرق لإصلاح واتساب ويب أثناء توقفه في جوجل كروم

يتيح تطبيق واتساب ويب WhatsApp Web - المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب - الدردشة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو ومشاركة ملفات الوسائط من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويقوم واتساب ويب WhatsApp Web بمزامنة جميع رسائل الدردشة والبيانات الخاصة بك لتصبح متاحة على شاشات الكمبيوتر واللاب توب، ولكن قد يواجه المستخدمون في النهاية صعوبة كبيرة في عمل التطبيق وفتحه من خلال جوجل كروم .

وبحسب موقع Guiding Tech فإنه يمكن من خلال عدد من الخطوات إصلاح واتساب ويب WhatsApp Web ، عند توقفه في جوجل كروم .

تحقق من اتصالك بالإنترنت

يعد الاتصال بالإنترنت أمرًا محوريًا في السماح لك بالوصول لـ واتساب ويب، حيث يجب أن تكون أول خطوة هي إجراء اختبار سرعة على جهاز كمبيوتر Mac أو Windows.



قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتساب ويب

بعد التحقق من سرعة الإنترنت ، يمكنك فتح علامة تبويب جديدة في Chrome ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتساب ويب WhatsApp Web، أو من خلال QR .

جرب وضع INCOGNITO أو وضع التصفح الخفي

ويمكنك محاولة تسجيل الدخول إلى واتساب ويب في وضع التصفح المتخفي في جوجل كروم Google Chrome من خلال الضغط على Command + Shift + N على جهاز Mac والضغط على Control + Shift + N على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows .

قم بإزالة امتدادات أخطاء كروم

يتيح Chrome Web Store الوصول إلى العديد من الملحقات، لكن البعض منهم يتوقف عن تلقي التحديثات ويبدأ في الحد من تجربة التصفح الخاصة بك، ويمكن أن يكون هذا هو الحال مع WhatsApp Web الذي لا يعمل في كروم ، ويمكن القيام بالخطوات الآتية :

افتح كروم على كمبيوتر Mac أو Windows .

انقر فوق رمز الامتدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

حدد إدارة الامتدادات.

انقر فوق "إزالة" أسفل اسم الامتداد.

افتح تطبيق WhatsApp Web في علامة تبويب جديدة وتحقق من حل المشكلة.

كرر نفس الخطوات للتحقق من الامتداد وراء هذه المشكلة إذا وجدت صعوبة.

تحديث جوجل كروم