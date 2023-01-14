3 أخطاء تتسبب في حظرك على واتساب .. ابتعد عنها

تتضمن شروط وأحكام واتساب WhatsApp على بعض القواعد الصارمة المنظمة للخدمة، والتي يمكن أن يؤدي مخالفتها إلى منعك من استخدام التطبيق مرة أخرى وحظر حسابك نهائيا، ولكن معظم الناس لا يدركون أن هناك بعض الأخطاء قد يرتكبوها دون قصد ربما قد تسبب لهم عواقب وخيمة.

كشف موقع صحيفة "thesun" البريطانية، في تقرير حديث له، إن هناك 3 أخطاء بسيطة، تؤدى إلى حظر مرتكبيها من استخدام واتساب، وتمنعهم من الاستمرار في التمتع بتطبيق التراسل وجميع ميزاته أيضا، للتأكد من عدم وقوعك في خطأ إليك قائمة الأخطاء خلال السطور التالية.



3 أخطاء تتسبب في حظرك على واتساب

الخطأ الأول: استخدام نسخة وهمية من واتساب:

هناك بالفعل بعض الإصدارات المعدلة من تطبيق واتساب، وهي متاحة فقط لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وهذه النسخ المقلدة لا تزالون تسمح لك بإرسال رسائل لأصدقائك من خلال WhatsApp ولكن التطبيق نفسه يبدو مختلفًا تماما عن الإصدار الأصلى المملوك لشركة "ميتا"، من بينها GBWhatsApp و WhatsApp Plus.

وتنص أحد قواعد شروط وأحكام تطبيق واتساب، أنه لا يجب على المستخدمين استخدام هذه المنتجات المزيفة للوصول إلى خدمته، فإذا اكتشف النظام الأساسي للخدمة أن أحد الحسابات تستخدم إصدارات وهمية من واتساب، فإن الحساب الذي يستخدمها سيتعرض للحظر فورا.

الخطأ الثاني: الافراط في إرسال الرسائل:

بما تجد نفسك في مواجهة حظر حسابك على واتساب بشكل مفاجئ، إذا كنت تراسل كثيرا وتثير أعصاب الناس، فربما يؤدي ذلك أيضا إلى حظرك بشكل نهائي من خدمات التراسل، على سبيل المثال، في حال كنت ترسل المزيد من الرسائل كل يوم إلأى مجموعات كثيرة جدا، أو إرسال بعض الرسائل التلقائية عبر واتساب، ستتعرف خاصية التعلم الآلي بالتطبيق على هذا الإجراء بأنه بريدا عشوائيا، ففي هذه المرحلة، قد يتم تقييد حسابك.

وفي الوقت نفسه، إذا أبلغك عدد كبير من الأشخاص عنك، بأن حسابك يرسل لهم الكثير من الرسائل فسوف يدق ناقوس الخطر، فيعد التقارير التي سيرسلها المستخدمون إلأى شركة واتساب من أجل كشف وحظر الحسابات التي تقوم بإرسال رسائل تلقائية تبدو غير مرغوب فيها، سيكون مصير حسابك هو الحظر من الخدمة بشكل رسمي.



الخطأ الثالث: نشر الأخبار الكاذبة:

توجد حدود لنشر الأخبار عبر واتساب، حيث تنص بنود الخدمة على أن نشر مجموعة من الأخبار أو البيانات المضللة أو الأكاذيب على نطاق واسع وسط مستخدمي منصة واتساب يعتبر مخالف لقواعد الخدمة، أحد الأمور التي قد تعرضك بسهولة للحظر، حيث تنص بنود الخدمة المملوكة لشركة "ميتا" على أن الترويج للمعلومات المضللة أو الانخراط في سلوك غير قانوني يعاقب عليه القانون يجعلك عرضة لحظر حسابك.