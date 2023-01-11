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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

واتساب
واتساب

غالبا ما تتوقف الأجهزة القديمة عن دعم واتساب WhatsApp، ويتم إصدار الأجهزة الأحدث، فاعتبارا من 31 ديسمبر 2022، لن يعمل تطبيق المراسلة الأشهر على أكثر من 49 جهازا حول العالم، تحتوي هذه المقالة على قائمة كاملة على هذه الهواتف الذكية.

ووفقا لما ذكره موقع "myjoyonline"، يقوم تطبيق واتساب باستمرار بإصدار تحديثات جديدة كل فترة، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الهواتف القديمة مواكبة تلك التحديثات، لذلك على سبيل المثال، بالنسبة لأجهزة آيفون التي تعمل بنظامي التشغيل iOS 10 و iOS 11، توقف تطبيق المراسلة عن العمل نهائيا على الهواتف العاملة بهذه الأنظمة القديمة من آبل في 24 أكتوبر 2022.

 

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توقف تطبيق واتساب على هذه الهواتف

ولكن هذه المرة، ستفقد مجموعة من أجهزة آيفون، الوصول إلى تطبيق المراسلة إلى جانب مجموعة من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وتشمل القائمة الجديدة، مجموعة من الهواتف الذكية التي تم إصدارها منذ بعض سنوات، والتي لا تزال قيد الاستخدام حتي اليوم، فإذا كان هاتفك مدرجا في القائمة التالية، فلن يكون واتساب متاحا للتنزيل بدءا من 31 ديسمبر المنصرم.

وفيما يلي سنستعرض إليك قائمة كاملة بالأجهزة المتأثرة بقرار إيقاف دعم واتساب عليها، والتي تتضمن 49 هاتفا من طرازات أندرويد وآيفون القديمة، حيث لن تتمكن الهواتف الذكية التالية من استخدام واتساب بعد الآن:

iPhone 5
iPhone 5c
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT

ولسوء الحظ، من أجل الاستمرار في استخدام واتساب إذا كان هاتفك الذكي مدرجا في هذه القائمة، ستحتاج إلى الترقية إلى طراز أحدث.

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