هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

غالبا ما تتوقف الأجهزة القديمة عن دعم واتساب WhatsApp، ويتم إصدار الأجهزة الأحدث، فاعتبارا من 31 ديسمبر 2022، لن يعمل تطبيق المراسلة الأشهر على أكثر من 49 جهازا حول العالم، تحتوي هذه المقالة على قائمة كاملة على هذه الهواتف الذكية.

ووفقا لما ذكره موقع "myjoyonline"، يقوم تطبيق واتساب باستمرار بإصدار تحديثات جديدة كل فترة، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الهواتف القديمة مواكبة تلك التحديثات، لذلك على سبيل المثال، بالنسبة لأجهزة آيفون التي تعمل بنظامي التشغيل iOS 10 و iOS 11، توقف تطبيق المراسلة عن العمل نهائيا على الهواتف العاملة بهذه الأنظمة القديمة من آبل في 24 أكتوبر 2022.

توقف تطبيق واتساب على هذه الهواتف

ولكن هذه المرة، ستفقد مجموعة من أجهزة آيفون، الوصول إلى تطبيق المراسلة إلى جانب مجموعة من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وتشمل القائمة الجديدة، مجموعة من الهواتف الذكية التي تم إصدارها منذ بعض سنوات، والتي لا تزال قيد الاستخدام حتي اليوم، فإذا كان هاتفك مدرجا في القائمة التالية، فلن يكون واتساب متاحا للتنزيل بدءا من 31 ديسمبر المنصرم.

وفيما يلي سنستعرض إليك قائمة كاملة بالأجهزة المتأثرة بقرار إيقاف دعم واتساب عليها، والتي تتضمن 49 هاتفا من طرازات أندرويد وآيفون القديمة، حيث لن تتمكن الهواتف الذكية التالية من استخدام واتساب بعد الآن:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

ولسوء الحظ، من أجل الاستمرار في استخدام واتساب إذا كان هاتفك الذكي مدرجا في هذه القائمة، ستحتاج إلى الترقية إلى طراز أحدث.