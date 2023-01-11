عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يعتزم إرسال تنبيهات للمستخدمين عند انتهاك خصوصيتهم في هذه الحالة

ميزة جديدة من واتساب
ميزة جديدة من واتساب WhatsApp للخصوصية

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp  يقترب من إطلاق ميزة جديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث ستعمل الميزة على إصدار تنبيهات عند قيام أحد المستخدمين بعمل إعادة توجيه لأحد رسائلك. 

 

وبحسب صحيفة Hindustan Times فإن واتساب WhatsApp سيرسل تنبيها فوريا في شكل رسالة تظهر على الشاشة عند قيام أحد الأشخاص على واتساب بعمل إعادة توجيه لأحد رسائلك أو ما يعرف بـ forward. 

 

وستحمي الميزة المستخدمين من انتهاك الخصوصية الذي قد يتعرضون له مع أحد الأصدقاء عندما يقوموا بإعادة توجيه رسائلهم الخاصة والتي قد تحمل محتوى حساسا، أو الصور الشخصية، أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وكذلك ملفات GIF. 

     

وفقًا لتقرير في WABetaInfo، فإن الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، وسيتم إطلاقها في الفترة المقبلة لمستخدمي التطبيق لهواتف أندرويد وآيفون، حيث WABetaInfo هو أول من أعلن عن تطوير الميزة منذ أكتوبر العام الماضي. 

 

وفي الوقت الحالي لا تزال الميزة قيد التطوير حيث قد تم إتاحتها لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية التحقق مما إذا كان قد تم تمكين الميزة على هواتفهم ، من خلال إعادة توجيه صورة بها، وسترى تنبيه رسالة جديد أسفل حساب WhatsApp الخاص بك.

 

كما يمكن أيضا إزالة رسالة التنبيه أو التسمية التوضيحية، حيث ما عليك سوى النقر فوق رمز التسمية التوضيحية داخل عرض التسمية .

 

ويعتزم واتساب أيضا إطلاق ميزة أخرى للخصوصية حيث سيسمح بالإبلاغ عن الحالة التي تتضمن محتوى مسيء مثل خطاب الكراهية وإساءة الاستخدام أو أي محتوى يتضمن انتهاكا لقواعد واتساب، إذا كان ينتهك إرشادات النظام الأساسي.

 

والميزة الجديدة قيد التطوير أيضا لـ WhatsApp Android beta و Desktop beta وهي نسخ واتساب للإصدار التجريبي على التطبيق على التطبيق والويب، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في التحديثات المستقبلية، وبمجرد إصدارها ، سيرى المستخدمون زر تقرير داخل خيار الحالة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

ذهبت آخرته ودنياه.. دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

الإفتاء: «اذبح لها القطة.. شاوروهم وخالفوهم» موروثات شعبية غير صحيحة |فيديو

بسبب فضيحة المقلب.. بولندا تنفي إقالة مدير مكتب الرئيس دودا

كواليس مفاجئة في أزمة أيمن الرمادي مع أسوان.. استقال ثم تراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

لافيرن كوكس أول الحاضرين على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

فيديو

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ