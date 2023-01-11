واتساب يعتزم إرسال تنبيهات للمستخدمين عند انتهاك خصوصيتهم في هذه الحالة

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يقترب من إطلاق ميزة جديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث ستعمل الميزة على إصدار تنبيهات عند قيام أحد المستخدمين بعمل إعادة توجيه لأحد رسائلك.

وبحسب صحيفة Hindustan Times فإن واتساب WhatsApp سيرسل تنبيها فوريا في شكل رسالة تظهر على الشاشة عند قيام أحد الأشخاص على واتساب بعمل إعادة توجيه لأحد رسائلك أو ما يعرف بـ forward.

وستحمي الميزة المستخدمين من انتهاك الخصوصية الذي قد يتعرضون له مع أحد الأصدقاء عندما يقوموا بإعادة توجيه رسائلهم الخاصة والتي قد تحمل محتوى حساسا، أو الصور الشخصية، أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وكذلك ملفات GIF.

وفقًا لتقرير في WABetaInfo، فإن الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، وسيتم إطلاقها في الفترة المقبلة لمستخدمي التطبيق لهواتف أندرويد وآيفون، حيث WABetaInfo هو أول من أعلن عن تطوير الميزة منذ أكتوبر العام الماضي.

وفي الوقت الحالي لا تزال الميزة قيد التطوير حيث قد تم إتاحتها لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية التحقق مما إذا كان قد تم تمكين الميزة على هواتفهم ، من خلال إعادة توجيه صورة بها، وسترى تنبيه رسالة جديد أسفل حساب WhatsApp الخاص بك.

كما يمكن أيضا إزالة رسالة التنبيه أو التسمية التوضيحية، حيث ما عليك سوى النقر فوق رمز التسمية التوضيحية داخل عرض التسمية .

ويعتزم واتساب أيضا إطلاق ميزة أخرى للخصوصية حيث سيسمح بالإبلاغ عن الحالة التي تتضمن محتوى مسيء مثل خطاب الكراهية وإساءة الاستخدام أو أي محتوى يتضمن انتهاكا لقواعد واتساب، إذا كان ينتهك إرشادات النظام الأساسي.

والميزة الجديدة قيد التطوير أيضا لـ WhatsApp Android beta و Desktop beta وهي نسخ واتساب للإصدار التجريبي على التطبيق على التطبيق والويب، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في التحديثات المستقبلية، وبمجرد إصدارها ، سيرى المستخدمون زر تقرير داخل خيار الحالة.