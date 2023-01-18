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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا.. أهم ميزات خصوصية لحمايتك في واتساب

ميزات الخصوصية في
ميزات الخصوصية في واتساب

يتعرض المستخدمون في تطبيق واتساب WhatsApp للكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال لكون واتساب أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم، وشهد التطبيق في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الأمر الذي يضع على المستخدمين مسئولية كبيرة بضرورة تأمين حساباتهم. 

 

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من ميزات الخصوصية التي يوفرها واتساب WhatsApp  والتي يجب تفعليها لحماية حسابك من الاختراق أو التعرض لعمليات الاحتيال التي أصبحت شائعة .   

 

تمكين المصادقة الثنائية 

 

على غرار المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك و تويتر و لينكد إن ، يدعم واتساب التحقق من خطوتين لإضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك، ويمكن تفعيل المصادقة الثنائية في واتساب من خلال: 

  • قم بتشغيل WhatsApp على هاتفك.
    اضغط على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا.
    إفتح الإعدادات.
  • حدد حساب.
    انقر فوق التحقق بخطوتين
  • حدد تشغيل وأدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام والذي يمكنك تذكره، ويمكنك أيضًا إضافة عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي المضاف، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.

 

تشغيل النسخ الاحتياطي المشفر 

 

يتيح واتساب التشفير من طرف إلى طرف للرسائل الشخصية، وعند تمكين التشفير من طرف إلى طرف لنسخ واتساب الاحتياطية ، فلا يمكن لأي شخص حتى واتساب الوصول إليه، ويمكنك تمكين النسخ الاحتياطي المشفر من خلال :     

  • توجه إلى إعدادات واتساب على هاتفك 
    حدد الدردشات.
    افتح نسخة الدردشة الاحتياطية
    انقر فوق النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف وقم بتمكينه.
    قم بإنشاء كلمة مرور للنسخة الاحتياطية المشفرة.
  • ستحتاج إلى كلمة المرور هذه لاستعادة نسختك الاحتياطية.
    إذا نسيت كلمة مرورك وفقدت هاتفك ، فلن يساعدك واتساب في استعادة نسختك الاحتياطية، وبدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا.
  • يجب عليك تخزين الرقم المكون من 64 رقمًا بشكل آمن.

 

إخفاء آخر ظهور لك ولحالتك على واتساب 

 

ويمكنك إخفاء آخر ظهور لك وحالة اتصالك بواتساب من جهات اتصال محددة أو كل شخص على واتساب. 

  • انتقل إلى إعدادات واتساب.
  • افتح الخصوصية.
  • حدد آخر ظهور وعلى الإنترنت ضمن قائمة من يمكنه رؤية معلوماتي الشخصية.
  • اضغط على زر الاختيار بجانب جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء وحدد جهات الاتصال التي تريد إخفاء آخر ظهور لك منها.
  • يمكنك أيضًا تحديد لا أحد وإخفائه عن الجميع.
  • حدد نفس ما شوهد لآخر مرة ضمن من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلاً.
  • إذا لم تشارك آخر ظهور لك فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور الأشخاص الآخرين .

 

إخفاء صورة ملف التعريف الخاص بك من جهات اتصال واتساب 


ويمكنك اتباع عدد من الخطوات لإخفاء صورة ملفك الشخصي من جهات الاتصال المحددة، من خلال : 

  • افتح قائمة الخصوصية في إعدادات واتساب .
    حدد صورة الملف الشخصي ضمن قائمة من يمكنه رؤية معلوماتي الشخصية.
    اضغط على زر الاختيار بجانب جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء وحدد جهات الاتصال من القائمة التالية.

 

إخفاء حالتك من جهات اتصال محددة

 

 ويجعل واتساب حالتك مرئية لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكنك إخفاء حالتك من جهات الاتصال المحددة من قائمة الخصوصية.

 

  • توجه إلى الخصوصية في إعدادات واتساب.
    افتح الحالة.
    انقر فوق زر الاختيار بجانب جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء وحدد جهات الاتصال التي تريد إخفاء حالة واتساب الخاصة بك منها.
    لديك أيضًا خيار مشاركة حالة واتساب الخاصة بك مع جهات الاتصال المحددة فقط.

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