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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. 6 طلبات إحاطة على أجندة عمل نقل النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أجندة عمل مزدحمة علي جدول أعمال لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  اليوم الأحد،  حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم عدد 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب ، وتبداها بطلبي الإحاطة المقدمين من النائب كمال أبو جليل، بشأن:


الأول: الحاجة إلى توسعة طريق الفيوم/القاهرة بداية من كوم أوشيم حتى ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا بمدخل مدينة الفيوم.
الثاني: الحاجة إلى إجراء صيانة لمزلقانات محافظة الفيوم والتي منها (المزلقان المجاور لقسم أول الفيوم، ومزلقان الطريق الدائري).

 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن الحاجة إلى توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتخصيص حارة للنقل الثقيل.

 

وتناقش، اللجنة أيضا طلب الإحاطة الرابع والمقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن عدم غلق المعابر الغير شرعية وإنشاء أسوار على جانبي خط السكك الحديدية المار بقرية عطف أفوة، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

 

وأيضا مناقشة طلب الإحاطة الخامس والمقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن سوء حالة الطريق بداية من تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق مدخل بورسعيد وحتى مدينة الأثاث بسبب سوء حالة فواصل الكباري، ووجود الكثير من الحفر والمطبات الهوائية، هذا بالإضافة إلى افتقاد الطريق للعلامات الإرشادية وأعمدة الإنارة.

 

وطلب الإحاطة السادس: والمقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن الحاجة إلى إنشاء محور مرورى يربط بين ميناء دمياط البحري والطريق الدولي الساحلي بدمياط الجديدة وصولاً إلى مدينة دمياط القديمة.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد 6 طلبات إحاطة النواب محافظة الفيوم

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