حملة لرفع الاشغالات استهدفت القطاع الغربى للشروق

قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" حمله لرفع الإشغالات استهدفت القطاع الغربى وذلك بحضور المقدم عمرو نبيل رئيس مكتب شرطة مرافق المدينة.

حيث أوضح أن الحملة تمت بمركز خدمات الحى الثامن بهدف رفع اشغالات المحلات التجارية.

وقال المهندس على سعد، إن الحملة تمكنت من رفع الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وتحرير (12) محضر مخالفه تنوعت ما بين التعدى على أرصفة المشاه وممارسة أنشطه تجاريه بدون ترخيص.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات يومياً وعدم السماح بالعشوائية والتعامل معها بكل حسم حفاظاً على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

وشارك في الحملة م. محمد عزازى نائب رئيس الجهاز ، م احمد مكى معاون رئيس الجهاز ،م محمد صلاح مدير التنميه ، ا عطيه السيد مدير إدارة أمن الجهاز ، ا محمد شديد مدير الإشغالات.