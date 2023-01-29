وزير الإسكان: تنفيذ 46 مشروعا للمياه بمحافظة جنوب سيناء لخدمة المواطنين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجار تنفيذ 46 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة عشرات الآلاف من سكان المحافظة، حيث تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، تنفيذ تلك المشروعات.





وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء، تخدم 121 ألف نسمة، وتم وجار تسليم وتنفيذ 11 مشروعاً آخر لمياه الشرب، ستخدم ما يزيد على 100 ألف من المواطنين، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحى، وتخدم 110 آلاف نسمة، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات أخرى للصرف الصحى، ستخدم 45 ألف نسمة.







وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: تشمل مشروعات مياه الشرب التى تم الانتهاء من تنفيذها، تدعيم خطوط مياه الشرب لقرية الحجاج بمدينة نويبع، وتوسعات محطة تحليه الشباب، وخزان مياه سعة 5000 م3 بمدينة الطور ضمن مشروع خزانات التكديس الاستراتيجية، وشبكة مياه مدينة دهب، ومحطة تحلية نبق بطاقة 12/6 ألف م3/يوم (مرحلة أولي)، وتوصيل مياه الشرب للإسكان الاجتماعي بمدن محافظة جنوب سيناء، وتوسعات محطة تنقية مياه غرب النفق بطاقة 35/70 ألف م3/يوم، وخزانات التكديس الشمالي والجنوبي بسعة 60 ألف م3، وإنشاء 3 آبار مياه بمنطقة سهل القاع بمدينة الطور، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه الرئيسية بمدينة سانت كاترين، وتوصيل المرافق الخارجية لـ3 أفرع لجامعة الملك سلمان (رأس سدر - طور سيناء - شرم الشيخ)، وخط مياه بطول 4 كم قطر 250 مم بمنطقة سهل القاع بمدينة الطور، وخط مواسير ازدواج خط مياه النفق أبو رديس بطول 20 كم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر بطاقة 30 ألف م3/ يوم، وتطوير رافع مياه الطور الرئيسي بمدينة الطور، وخط المياه طول 17 كم من خزانات التكديس بشرم الشيخ الى محطة المياه، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف م3/يوم، وإنشاء خزان أرضي سعة 2000 م3 بمدينة نويبع وخطوط الصاعد والهابط، ومحطة تحلية مياه الطور بطاقة 30 ألف م3/ يوم وخطوط التغذية لخزانات المدينة، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 15 ألف م3/يوم، وإنشاء 5 آبار مياه جوفية بمنطقة سهل القاع بمدينة الطور وخطوط الربط بينها، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 15 ألف م3/يوم.





وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: تم وجار التسليم الابتدائى، وجار تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء، وهى، المرحلة الثانية من مشروع ازدواج خط مياه النفق أبورديس (رأس ملعب)، وخزانات التكديس الاستراتيجية بمدن (رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس – الطور)، و2 خزان استراتيجي بشرم الشيخ سعة 20 ألف م3، وتوسعات محطة تحلية مياه نبق 12/6 ألف م3/يوم (مرحلة ثانية)، ومشروع خزان ورافع الجبيل والوادي بمدينة طور سيناء وخزان وروافع الواطية والمساعدة بمدينة سانت كاترين، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة ابورديس بطاقة 15 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر نبق الجديدة – شرم الشيخ بطاقة 6 آلاف م3/يوم، وإنشاء مأخذ بحرى لمحطتى تحلية الشباب ونبق ونبق الجديدة سعة 35 ألف م3/يوم.





وأشار اللواء إيهاب خضر، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 12 مشروعاً للصرف الصحى، وتشمل، محطة صرف صحى رأس سدر، ومحطة صرف صحى ابوزنيمة، ومحطة صرف صحى ابورديس، ومحطة صرف صحى طور سيناء، ومحطة صرف صحى شرم الشيخ، ومحطة صرف صحى دهب، ومحطة صرف صحى نويبع، ومحطة صرف صحى سانت كاترين، ومحطة المعالجة بنظام برك الأكسدة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، كمرحلة أولي ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور، ومحطة رفع المياه المعالجة داخل محطة معالجة صرف صحى الطور، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة) بطاقة 7.5 ألف م3/يوم بمدينة شرم الشيخ، وصرف صحي مدينة طابا.