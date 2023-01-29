تورط أمريكي.. بيان عاجل من روسيا بشأن هجوم أصفهان بـ إيران

قال فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية، إنه لا يستبعد تورط أمريكا في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة أصفهان الإيرانية.

وقال نيكونوف، ردا علي سؤال حول التورط المحتمل للولايات المتحدة في هجوم أصفهان: "بالطبع. كيف يمكن لشيء واحد على الأقل أن يستغني عن الولايات المتحدة؟.. يد الأمريكيون ظاهرة في ضعف التنفيذ، حيث تم إسقاط الطائرات بدون طيار".

في وقت سابق، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية عن أجهزة غربية، أن الموساد قد يقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات بأصفهان في إيران.

وقالت مصادر المخابرات الغربية والمصادر الأجنبية، إن هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحًا هائلاً.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث، لكن معظم الاستخبارات الغربية والمصادر الإيرانية نسبت الهجوم إلى الموساد مثل هجمات مماثلة ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية في يوليو 2020، ومرفق نووي في نطنز في أبريل 2021، ومنشأة نووية أخرى في كرج في يونيو 2021.

وكانت مصادر كشفت لقناة “العربية” في وقت سابق، إن الهجوم على مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران شارك فيها سلاح الجو الأمريكي ودولة أخرى.