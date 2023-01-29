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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناصر منسي.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قيد صفقات الأندية الجماهيرية

ناصر منسي
ناصر منسي

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن موقف قيد الصفقات الجديدة بالأندية وتحديدا صفقة ناصر منسي الوافد الجديد لنادي الزمالك في حالة عدم سداد النادي مديونياته المستحقة للجبلاية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن جميع الصفقات الجديدة يطبق عليها القرار ولن يكون هناك اي استثناء للأندية الجماهيرية ومنها الزمالك حيث أن ناصر منسي لن يقيد نهائيا إلا إذا سدد الزمالك جزء من مديونياته للجبلاية والتي تتخطى 70 مليون جنيه.

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام أصدر العديد من القرارات في بداية يناير الجاري، على رأسها عدم السماح بالقيد لجميع الأندية إلا بعد سداد المديونيات لجميع الأندية ومديونايتها لصالح الاتحاد.

اتحاد الكرة يقرر وقف التعامل مع رئيس الزمالك وإحالة تجاوزاته للانضباط

أصدر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، مجموعة قرارات مهمة عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي:

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادىء العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

- مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجار التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

- عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

الزمالك نادي الزمالك لجنة الحكام الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم ناصر منسى

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