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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صنع وسجل 59 هدفا.. أرقام ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي

يستضيف نادي الزمالك، منافسه فيوتشر اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتقام مباراة الزمالك ضد فيوتشر اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

 

وتعاقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع المهاجم ناصر منسي قادما من نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

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صدى البلد يستعرض أرقام ناصر ناصر منسي صفقة الزمالك الجديدة.

شارك ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك مع فريق الداخلية في ٢٨ مباراة  وسجل ٧ أهداف وصنع ٧ اسيست
ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك مع فريق بيراميدز شارك في ٢٤ مباراة  واحرز هدفا وحيدا وساهم فى صناعة ٤ اسيست
ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك شارك مع فريق طلائع الجيش في ٥٨ مباراة  وسجل ١٦ هدفا  وساهم فى صناعة ٥ اسيست
ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك خاض مع فريق البنك الأهلي في ٣٧ مباراة  واحرز ١٤ هدفا واحرز ٥ اسيست
 

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موعد مباراة الزمالك وفيوتشر  

ويسعى نادي الزمالك، تحت قيادة أسامة نبيه لتحقيق الفوز والعودة لمسيرة الانتصارات بعد منذ بداية العام الحالي 2023 حيث تعرض لثلاث خسائر وخرج من بطولة كأس مصر.

 

على الجانب الآخر، يسعي فيوتشر للعودة لتعويض خسارة نقطيتين في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل 1-1.

 

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، في حين يحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة .

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تشكيل الزمالك المتوقع 

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار

الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو

الهجوم: سيف الجزيرى.

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تشكيل فيوتشر المتوقع 

حراسة المرمي : محمود حمدى
الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان 
الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - أيمن الصفاقسي - عبد الكبير الوادي 

الهجوم: مروان محسن.

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الزمالك يفاوض صانع ألعاب أسوان

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يسعى للتعاقد مع لاعب فريق أسوان أحمد بلحاج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على الدوري.

 

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: "فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع نظرائهم بنادي أسوان من أجل ضم المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق الأسواني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وتابع أن الزمالك يتفاوض علي ضم احمد بلحاج، مشيرا إلي أن هناك ناديا من منتصف الجدول يتنافس مع الزمالك علي ضم بلحاج، لافتًا إلي أن نادي اسوان سيوافق علي بيع اللاعب لأعلي سعر نظرًا لاحتياج النادي للفلوس.

 

وسيأتي تعاقد الزمالك مع بلحاج هدف الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية، ردًا على صفعة تعاقد الأهلي مع أحمد القندوسي والذي كان يفاوضه الأبيض لكن المفاوضات لن تكتمل.

الزمالك فيوتشر الدوري المصري الممتاز ناصر منسى البنك الاهلي الداخلية بيراميدز

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