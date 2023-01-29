عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الأهلي خطفه من الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن الجزائري أحمد قندوسي "فيديوجراف"

أحمد قندوسي ينضم
أحمد قندوسي ينضم إلى الأهلي

مهارات أحمد قندوسي .. لاعب منتخب الجزائر ونادي وفاق سطيف، انضم رسميًا إلى النادي الأهلي قبل مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء المقبل.

من هو أحمد قندوسى 

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع وفاق سطيف على حسم صفقة لاعب الوسط أحمد قندوسي بعد صراع شرس مع فريقي الزمالك ومولودية الجزائر على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اقرأ أيضا: حكماء المسلمين ينتفض ضد حرق المصحف في السويد.. فيديوجراف

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

داخل الغسالة.. قصة طفلة تعرضت لكارثة في فرنسا| فيديوجراف

للمزيد حول مهارات أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف الذي انضم إلى النادي الأهلي شاهد الفيديوجراف التالي:

أحمد قندوسي الأهلى وفاق سطيف مهارات أحمد قندوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بشرى للمصريين بشأن الدولار.. يهبط 6 جنيهات قريبا وهذا سعره الآن بالبنوك

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

خالد الغندور يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع القندوسي وحديثه مع شيكابالا

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

ومن أحياها.. طبيب مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة سعودية.. فيديوجراف

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

"أنا مش جاحدة ودي الحقيقة"..ابنة عمرو محمد علي تهاجم والدها في مرضه|فيديوجراف

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

ترشيحاتنا

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

الخطيب تدخل شخصيًا.. وفاق سطيف يكشف عن مفاجآت قبل انتقال القندوسي للأهلي

مراسم استقبال رسمية لـ السيسي بالقصر الرئاسي في يريفان عاصمة أرمينيا

الأهلي خطفه من الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن الجزائري أحمد قندوسي "فيديوجراف"

بث مباشر| مراسم استقبال الرئيس السيسي فى القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض هدف الأهلي في الانتقالات الشتوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ج 1.. خناقة على لوحة سيارات معدنية بـ 2 مليون جنيه

نبيل شعيل يتألق في حفل غنائي ساهر بـ الإمارات.. صور

حارس أسرار أوناس.. تفاصيل العثور على أقدم مومياء في التاريخ داخل سقارة

بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ