الأهلي خطفه من الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن الجزائري أحمد قندوسي "فيديوجراف"

مهارات أحمد قندوسي .. لاعب منتخب الجزائر ونادي وفاق سطيف، انضم رسميًا إلى النادي الأهلي قبل مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء المقبل.

من هو أحمد قندوسى

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع وفاق سطيف على حسم صفقة لاعب الوسط أحمد قندوسي بعد صراع شرس مع فريقي الزمالك ومولودية الجزائر على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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