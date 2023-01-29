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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور يكشف تفاصيل رسالة صوتية من رئيس وفاق سطيف بشأن صفقة الأهلي

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه عرض عبدالحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري ، بشأن ضم احمد قندوسي لاعب الفريق المنضم حديثا إلي النادي الأهلي .

ونشر منصور رسالة صوتية لرئيس النادي الجزائري والذي طلب منه التواصل مباشرة معه إذا أراد ضم قندوسي بعيدًا عن الوكلاء، مشددًا أنه رفض طلب سرار لأنه "سمسار" وقام بطرد وكلاء اللاعب السوريين من النادي، من أجل الحصول على عمولة في صفقة اللاعب.

وأضاف رئيس الزمالك : قندوسي يساوي 15 مليون جنيه، والأهلي دفع 60 مليونًا بالرغم من أنه لا يحتاج إلى خدماته .

الأهلي يضم قندوسي 

كان قد أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

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