عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

كهربا ومحمد شريف
كهربا ومحمد شريف

يواجه محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي عقوبات بعد شكوى نادي الزمالك بداعي التجاوزات الصادرة فى مباراة القمة 125 التي أقيمت بين قطبي الكرة المصرية يوم السبت الماضي . 

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدعوة لعقد اجتماع حاسم، يوم السبت المقبل؛ بسبب شكوى نادي الزمالك بحق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا .

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الانضباط يوم السبت المقبل، من أجل بحث شكوى نادى الزمالك ضد محمود كهربا واتخاذ القرارات اللازمة.

ومن المقرر أن تطلع لجنة الانضباط باتحاد الكرة على تقرير مراقب المباراة والاطلاع على الفيديوهات التي ظهر فيها اللاعب والمتعلقة بالأحداث التي تضمنتها شكوى نادى الزمالك ضد كهربا. 

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

الزمالك ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 19 مباراة بدون هزيمة

ايقاف كهربا وتغريمه ماليا

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، ان لجنة الانضباط في حال إدانة كهربا سوف تقرر إصدار عقوبة على اللاعب تصل إلى الإيقاف وتغريمه ماليا وفقا لتقدير اللجنة. 

واشار المصدر إلى أنه فى حال صدور عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد كهربا يحق للأخير الطعن على القرار أمام لجنة التظلمات فى الجبلاية فى غضون المدة المقررة قانونا وفقا للوائح المعمول بها داخل الاتحاد. 

انفراجة.. قبول طعن كهربا يجمّد إيقاف الفيفا في غرامة الزمالك

سجّل أمام الزمالك.. محمد شريف يعادل رقم 4 أساطير في الأهلي

شكوى جديدة من الزمالك لكهربا بعد القمة 

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم بشكوى جديدة، ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، لرابطة الأندية، مطالبا بإيقافه بسبب التجاوز ضد الفريق الأبيض، وذلك بعد الأفعال التي بدرت عن اللاعب خلال مباراة الأهلي.

وقررت رابطة الأندية بعد ذلك تحويل شكوى نادي الزمالك، ضد محمود كهربا، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

كان كهربا قد شارك في مواجهة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، مساء السبت، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول خلال تلك المواجهة التي جمعت القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الـ14 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2022-2023.

كهربا الأهلى الزمالك مباراة القمة 125 لجنة الانضباط لجنة التظلمات الجبلاية مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة |ومفاجأة في عيار 21 الآن

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

إجراء عاجل في الأهلي مع اللاعبين بعد الفوز الكبير علي الزمالك

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

إصابة كهربا | صدمة لجماهير الأهلي قبل مباراة البنك غدًا

3 شكاوى .. أول تحرك من الأهلي بعد هجوم مرتضى منصور على كهربا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الداخلية خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 |فيديو

حصد4 ملايين مشاهدة.. بريطانية توثق لحظة التحرش بها داخل جيم.. فيديو

السيسي: تحقيق الآمال يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل

مهدد بالإيقاف.. اجتماع عاجل باتحاد الكرة لبحث شكوى الزمالك ضد كهربا

الهبوط مستمر.. انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21| فيديو

ضوابط التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بقانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال اللافت.. ريهام أيمن تستعرض جمالها بصورة جديدة |شاهد

مع الدباديب.. ياسمين صبري تثير الجدل بتقليد إطلالة جورجينا

فستان لافت.. روجينا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة| شاهد

عشبة شائعة تعالج الإمساك والبواسير وعسر الهضم.. تعرف عليها

فيديو

دينا الشربيني السبب.. الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

مقبرة لعظماء مصر في العاصمة الإدارية .. من سيدفن بها ؟

أسعار الدولار اليوم مع تراجع الذهب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ