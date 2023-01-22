سجّل أمام الزمالك.. محمد شريف يعادل رقم 4 أساطير في الأهلي

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصريالممتاز.

وحسم الأهلي مباراة القمة بعد ما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف.

وتجمّد رصيد الزمالك الغريم التقليدى لنادى الأهلي عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

أرقام محمد شريف فى قمة الأهلي والزمالك

المهاجم محمد شريف يصل إلى هدفه السادس مع النادي الأهلي في شباك الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.

ونجح محمد شريف فى معادلة رقم المايسترو الراحل صالح سليم ورفعت الفناجيلي والسيد الضيظوي وعماد متعب بعد ما سجل 6 أهداف مع الأهلي في مرمى الزمالك في الدوري الممتاز.



أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر :

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 19 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس قبل قمة الزمالك رقم 125.

وقاد السويسري مارسيل كولر فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي فى 19 مباراة

ونجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 14 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 5 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

قرارات صارمة في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالكبرئاسة مرتضى منصور، توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، وغرامات مغلظة، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر المستشار مرتضى منصور، إيقاف مستحقات اللاعبين لحين إشعار آخر، وتوقيع عقوبات مالية وغرامات مغلظة عليهم.

وجاء قرار مرتضى منصور، بعدما ودع فريق الزمالك الأسبوع الماضي، بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، ثم الخسارة أمام فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بثلاثية في الدوري.

ويلعب فريق الكرة الاول بنادى الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويتطلع فريق الكرة الاول بنادى الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وآخرها الخسارة أمام النادي الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.