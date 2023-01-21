نجم الزمالك السابق: نيمار ساهم في تراجع مستوى زيزو.. والصفقات الجديدة لم تفيد

يرى أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن الصفقات الجديدة للزمالك لم تقدم إضافة جيدة للفريق.



قال أحمد صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي هذا الموسم فنيا سيئ وكذلك الزمالك، لا يوجد فريق فارق فنيا عن الأخر"



أضاف: "الصفقات الجديدة للزمالك لم تقدم إضافة جيدة ويوجد حالة من عدم الانسجام داخل الفريق"



وواصل: " غياب سيد عبد الله نيمار عن الزمالك الفترة الأخيرة ساهم في تراجع مستوى أحمد مصطفى زيزو"

واختتم حديثه قائلا: "طريقة اللعب تسببت في غياب اللعب الجماعي للزمالك مؤخرا"



قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيفجعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت قائمة الزمالك مفاجأة قوية بإستمرار غياب الثنائى أحمد فتوح وعبدالله جمعة ظهيرى الفريق منذ طلبهما عدمخوض لقاء الداخلية فى الجولة الثانية عشر للدورى.