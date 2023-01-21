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رئيس التحرير
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رياضة

القمة 125.. جمال الحاجي: مباراة الأهلي والزمالك فرصة لظهور التونسي كريستو

الدكتور جمال الحاجي
الدكتور جمال الحاجي

علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي على مباراة النادي الأهلي وغريمه التقليدى نادي الزمالك في القمة 125 المقرر إقامتها مساء اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

قال الدكتور جمال الحاجي عبر تصريحات خاصة لصدى البلد: “الزمالك لتذليل فارق الخمس نقاط والأهلي لتعميق الفارق هي أبرز عناوين كلاسيكو الكرة المصرية اليوم في إطار الجولة الرابعة عشرة”.
وتابع: "بـ 9 انتصارات من 13 جولة وبدون هزيمة حتى الآن يدخل الأهلي القمة وفي جرابه 22 هدفًا وفي شباكه 5 أهداف فقط كأحسن خط دفاع فيما يدخل الزمالك اللقاء اليوم بـ 7 انتصارات وبهزيمة واحدة وفي أرجل مهاجميه 22 هدفًا كأفضل خط هجوم إلى جانب منافس اليوم الأهلي وصاحب المركز الثالث بيراميدز بينما تلقت شباكه 7 اهداف كثاني أحسن دفاع والأرقام على المستوى الجماعي متقاربة جدا ولا تسمح بترشيح أحد الناديين على حساب الآخر لحسم كلاسيكو الكرة المصرية والعربية.
وأضاف: من الجانب الفردي الأمور لا تختلف كثيرًا الأهلي في غياب عمرو السولية، وياسر إبراهيم، ومحمود متولي، ومحمد عبد المنعم, سيحاول ايجاد توازنه في حضور نجومه علي معلول واليود يانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبدالقادر - محمود كهربا - حسين الشحات دون نسيان العملاق محمد الشناوي ومباراة اليوم ستمثل أيضًا فرصة هامة لكريستو اللاعب التونسي الشاب المنتدب حديثاً.
واستطرد : من جانبه سيحاول الفارس الأبيض تجاوز غيابات محمود حمدي الونش والسنغالي إبراهيما نداي وربما الظهيرين عبد الله جمعة وأحمد فتوح وهذه الغيابات المؤثرة أمام الأهلي سيحاول الزمالك تلافيها بوجود النجوم محمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبد الله نيمار وخاصة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول بخمسة اهداف، الى جانب سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه بأربعة اهداف.
وقال أيضا: رغم أن مباراة الأهلي والزمالك تبدو متوازنة جدا على المستويين الفردي والجماعي الا ان مواجهة جوسفالدو فيريرا و مارسيل كولر ستكون مباراة داخل المباراة فهل سينجح مدرب الزمالك في تذليل الفارق ام سيتمكن مدرب الأهلي من تعميق الفارق ووضع القلعة الحمراء على طريق لقب غاب على خزائنه لموسمين.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، لمتابعة مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، في القمة 125 في الدوري المصري الممتاز.
 

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صدام كولر وفيريرا

ويتجدد الصدام بين فيريرا وكولر مدربي الأهلي والزمالك للمرة الثانية بعدما اقتنص السويسري لقب كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0) بالإمارات.

ويبحث الزمالك "حامل اللقب" عن مصالحة جماهيره في مواجهة الأهلي الذي يتحفز لتعزيز الصدارة والابتعاد بها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الجدول بـ31 نقطة.

ويدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعدما تخطى عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر (3-1)، وتحسن نتائج الفريق بالدوري بعد الفوز على بيراميدز (3-0) ثم التغلب على إنبي (2-0) والتعادل مع المصري (0-0).

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك غدا برصيد 31 نقطة فيما حل فريق فيوتشر وصيفا برصيد 30 نقطة وبيراميدز ثالثا بـ 27 نقطة والزمالك رابعا بـ 26 نقطة.

فيما احتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 24 نقطة والاتحاد السكندري سادسا بـ 22 نقطة وغزل المحلة سابعا بـ 21 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

يذاع اللقاء المرتقب بين الزمالك والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق على اللقاء فيها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية.

وتنقل قناة أون تايم سبورت 2، المباراة بتعليق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

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غيابات الأهلي 

يخوض الأهلي مواجهة القمة باحثاً عن ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تعزيز الصدارة والابتعاد عن فيوتشر صاحب المركز الثاني بـ30 نقطة، والثاني توجيه ضربة قوية ربما تكون قاصمة للزمالك في مشوار الموسم الحالي.

ولكن الإصابات تبدو العقبة الأكبر أمام كولر، خاصة أن الفريق الأحمر يبدو مهدداً بفقدان عدة لاعبين من تشكيلته الأساسية على رأسهم عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم والبرازيلي برونو سافيو ومحمد عبد المنعم.

ويغيب بشكل مؤكد عن صفوف الأهلي المدافع محمود متولي للإيقاف وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

ويتسلح الأهلي بتألق نجمه العائد من الإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" بخلاف قدرات الأطراف بقيادة التونسي علي معلول وأحمد عبد القادر يساراً ومحمد هاني وحسين الشحات يميناً.

وأبرم الأهلي 3 صفقات لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية على رأسها خالد عبد الفتاح لاعب سموحة، ومروان عطية لاعب الاتحاد، والتونسي محمد الضاوي نجم النجم الساحلي.

وتبدو الحسابات الهجومية متساوية بينهما خاصة أن كلا الفريقين سجلا 22 هدفا، ولكن يبقى التفوق الدفاعي للأهلي باستقبال 5 أهداف بينما استقبل الزمالك 7 أهداف.

 

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