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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من حقه أمام الفيفا .. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة بشأن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي في غرامة نادي الزمالك الصادرة من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس.

قال المصدر إن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي يحق له الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد الخضوع إلى جلسة استماع يوم 2 فبراير المقبل. 

ويخضع محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي إلى جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم 2 فبراير القادم.  

وأضاف: سوف يصدر قرار بتغليظ عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي أمام الفيفا يوم 2 فبراير القادم وحينها يحق للاعب الطعن عبر محاميه في مواجهة القرار. 

واستطرد : في حالة قبول الطعن من جانب الفيفا من حيث الشكل والمضمون يجوز حينها إيقاف العقوبة المنتظر صدورها من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وذلك لحين الفصل النهائي في الطعن. 

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رسالة مهمة لجماهير الزمالك والأهلي 

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ ١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مرتضى منصور أن مباراة القمة مباراة عالمية وسوف يشاهدها الوطن العربي كله لذلك يجب أن تكون بالشكل اللائق.

وأضاف أن جماهير الزمالك يجب أن تدعم الفريق بشدة خلال المباراة دون أن تجاوز في حق الفريق المنافس.

وتابع قائلا "أقول لجمهور الفريقين الذي يلعب هو مصر، أنتم أصدقاء في المنتخب، هذه المباراة العالم كلها يشاهدها، ولا نريد أن نرى الذي حدث في السوبر بالإمارات، وربنا يكفينا السحر والسحرة والذي حدث لـ هاني سليمان في مباراة القمة”.

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مفاجأة صفقة إنتقال مروان عطية للأهلى 

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن صفقة انضمام مروان عطية نجم الاتحاد السكندري السابق للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وأكد مرتضى منصور أن انتقال محمود علاء نجم الزمالك السابق للاتحاد كان جزءا من صفقة انضمام مروان عطية للزمالك.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن محمود علاء يقدم أداءا مذهلا مع الاتحاد السكندري منذ انضمامه وشارك في فوز الفريق أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتابع مرتضى منصور : شاهدت مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، ما رأيك يا محمد مصليحي في محمود علاء الذي أعادك للمباراة؟.

وأكمل "  محمود علاء كان اتفاق وجزء من صفقة مروان عطية.

وأضاف: هل يوجد نادي في العالم كله يحتل المركز الثالث، ويشارك في كأس العالم للأندية.

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سحر سيد عبدالحفيظ 

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من الصعب أن يستغني عن خدمات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور: محمود الخطيب استحالة يستغني عن سيد عبدالحفيظ وهذا ليس بسبب ضغطه الدائم على الحكام، وإنما بسبب السحر.

وأكد رئيس الزمالك: سيد عبدالحفيظ، يتعامل مع ساحرة، وهذا مسجل بالفيديو، وسنكشف عنه عقب مباراة القمة مضيفًا: «عاوزين نلاعب الأهلي راجل لراجل بعيدًا عن السحر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي غدا السبت في إطار منافسات الجوله الـ١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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