عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 125 .. زيزو ونيمار يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة الدولي، مساء غد السبت، لمتابعة مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، في القمة 125 في الدوري المصري الممتاز.

ويتجدد الصدام بين فيريرا وكولر مدربي الأهلي والزمالك للمرة الثانية بعدما اقتنص السويسري لقب كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0) بالإمارات.

ويبحث الزمالك "حامل اللقب" عن مصالحة جماهيره في مواجهة الأهلي الذي يتحفز لتعزيز الصدارة والابتعاد بها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الجدول بـ31 نقطة.

فيما يدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعدما تخطى عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر (3-1)، وتحسن نتائج الفريق بالدوري بعد الفوز على بيراميدز (3-0) ثم التغلب على إنبي (2-0) والتعادل مع المصري (0-0).

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

محلي وأفريقي.. لعنة ركلات الجزاء تطارد زيزو بقميص الزمالك والمنتخب

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

يذاع اللقاء المرتقب بين الزمالك والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق على اللقاء فيها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية.

وتنقل قناة أون تايم سبورت 2، المباراة بتعليق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

الأزمة تتصاعد.. المادة 24 تعاقب كهربا حال عدم سداد غرامة الزمالك

القمة 125.. دونجا يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ومن المقرر أن يدفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بـ تشكيل متوقع على النحو التالي: 

 

 محمد عواد فى حراسة المرمى 
محمد عبد الشافى وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغنى وحمزة المثلوثي وسيد نيمار وعماد نبيل دونجا وعمرو السيسي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

انفراجة.. قبول طعن كهربا يجمّد إيقاف الفيفا في غرامة الزمالك

دون هزيمة.. أرقام كولر مع النادي الأهلي دوري وكأس وسوبر

غيابات الأهلي 

ويخوض الأهلي مواجهة القمة باحثاً عن ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تعزيز الصدارة والابتعاد عن فيوتشر صاحب المركز الثاني بـ30 نقطة، والثاني توجيه ضربة قوية ربما تكون قاصمة للزمالك في مشوار الموسم الحالي.

ولكن الإصابات تبدو العقبة الأكبر أمام كولر، خاصة أن الفريق الأحمر يبدو مهدداً بفقدان عدة لاعبين من تشكيلته الأساسية على رأسهم عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم والبرازيلي برونو سافيو ومحمد عبد المنعم.

ويغيب بشكل مؤكد عن صفوف الأهلي المدافع محمود متولي للإيقاف وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

ويتسلح الأهلي بتألق نجمه العائد من الإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" بخلاف قدرات الأطراف بقيادة التونسي علي معلول وأحمد عبد القادر يساراً ومحمد هاني وحسين الشحات يميناً.

وأبرم الأهلي 3 صفقات لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية على رأسها خالد عبد الفتاح لاعب سموحة، ومروان عطية لاعب الاتحاد، والتونسي محمد الضاوي نجم النجم الساحلي.

وتبدو الحسابات الهجومية متساوية بينهما خاصة أن كلا الفريقين سجلا 22 هدفا، ولكن يبقى التفوق الدفاعي للأهلي باستقبال 5 أهداف بينما استقبل الزمالك 7 أهداف.

الزمالك الأهلى الدوري المصري فيريرا كولر كأس السوبر كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

القمة 125.. دونجا يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

اللاعب ليس جاهزاً.. نجم جديد من الزمالك يبتعد عن مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

الري تكشف حقيقة توقف مشروعات تأهيل الترع

توقعات بانخفاض الأخضر.. هل يفقد الدولار سيطرته على العالم؟.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: استغلال المناصب والاختلاس من الأموال العامة جرم عظيم وأثم مبين

قتل فرد شرطة .. مصرع تاجر مخدرات هارب عقب تبادل إطلاق النار

ظهور مميز .. سعر خيالي لفستان أحلام.. وأصالة بإطلالة سبعينية

القمة 125 .. زيزو ونيمار يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبوة كاتشاب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

بعتذر | رد فعل غير متوقع لـ رفيقة اليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد

دي شقة أبو لهب.. عريس يثير الجدل بـ ديكور منزله | شاهد

نشرة المرأة و الصحة.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء.. ناقد موضة يحرج أصالة بسبب إطلالتها.. علامة تدل على الإصابة سرطان الأمعاء

فيديو

أحزن الكل بوفاته .. ما لا تعرفه عن مرض اليوتيوبر عزيز الأحمد

مفاجأة.. 15 نجما يغيبون عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ضهرنا وسندنا.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الشرطة | شاهد

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ