القمة 125 .. زيزو ونيمار يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة الدولي، مساء غد السبت، لمتابعة مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، في القمة 125 في الدوري المصري الممتاز.

ويتجدد الصدام بين فيريرا وكولر مدربي الأهلي والزمالك للمرة الثانية بعدما اقتنص السويسري لقب كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0) بالإمارات.

ويبحث الزمالك "حامل اللقب" عن مصالحة جماهيره في مواجهة الأهلي الذي يتحفز لتعزيز الصدارة والابتعاد بها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الجدول بـ31 نقطة.

فيما يدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعدما تخطى عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر (3-1)، وتحسن نتائج الفريق بالدوري بعد الفوز على بيراميدز (3-0) ثم التغلب على إنبي (2-0) والتعادل مع المصري (0-0).

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يذاع اللقاء المرتقب بين الزمالك والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق على اللقاء فيها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية.

وتنقل قناة أون تايم سبورت 2، المباراة بتعليق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

ومن المقرر أن يدفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بـ تشكيل متوقع على النحو التالي:

محمد عواد فى حراسة المرمى

محمد عبد الشافى وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغنى وحمزة المثلوثي وسيد نيمار وعماد نبيل دونجا وعمرو السيسي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

غيابات الأهلي

ويخوض الأهلي مواجهة القمة باحثاً عن ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تعزيز الصدارة والابتعاد عن فيوتشر صاحب المركز الثاني بـ30 نقطة، والثاني توجيه ضربة قوية ربما تكون قاصمة للزمالك في مشوار الموسم الحالي.

ولكن الإصابات تبدو العقبة الأكبر أمام كولر، خاصة أن الفريق الأحمر يبدو مهدداً بفقدان عدة لاعبين من تشكيلته الأساسية على رأسهم عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم والبرازيلي برونو سافيو ومحمد عبد المنعم.

ويغيب بشكل مؤكد عن صفوف الأهلي المدافع محمود متولي للإيقاف وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

ويتسلح الأهلي بتألق نجمه العائد من الإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" بخلاف قدرات الأطراف بقيادة التونسي علي معلول وأحمد عبد القادر يساراً ومحمد هاني وحسين الشحات يميناً.

وأبرم الأهلي 3 صفقات لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية على رأسها خالد عبد الفتاح لاعب سموحة، ومروان عطية لاعب الاتحاد، والتونسي محمد الضاوي نجم النجم الساحلي.

وتبدو الحسابات الهجومية متساوية بينهما خاصة أن كلا الفريقين سجلا 22 هدفا، ولكن يبقى التفوق الدفاعي للأهلي باستقبال 5 أهداف بينما استقبل الزمالك 7 أهداف.