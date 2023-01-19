محلي وأفريقي.. لعنة ركلات الجزاء تطارد زيزو بقميص الزمالك والمنتخب

سقط نادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا أمام نظيره فريق بيراميدز بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر.

وساهم أحمد سيد زيزو في خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر بعد اهداره ركلة الجزاء الأولي امام بيراميدز.

فشل زيزو مع نادي الزمالك فى تسديد ركلات الترجيح امام بيراميدز لم يكن الأول بل سبقه العديد من الركلات المهدرة من جانب اللاعب لدى مشاركته محليا ودوليا بقميص الفارس الأبيض ومنتخب مصر الوطني.

صدى البلد يستعرض ركلات جزاء مهدرة من جانب زيزو بقميص نادي الزمالك ومنتخب مصر الوطني .

زيزو يهدر ركلات الترجيح مع الزمالك فى الدوري

أهدر ركلة جزاء لفريق الزمالك أمام مصر المقاصة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة رقم 13 الدوري المصري.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، أهدرها أحمد سيد زيزو

وفي مباراة طلائع الجيش، خلال الموسم الحالي أهدر زيزو ركلة جزاء في الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، إلا أن الفريق نجح في حسم اللقاء لصالحه 4-0.

الزمالك فى دوري أبطال افريقيا

أهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ركلة جزاء أمام فريق إلكيت التشاي، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر حكم المباراة منح الزمالك ركلة جزاء، حين كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد عن طريق شيكابالا وزيزو، لكن الأخير اضاع الركلة واهدر فرصة اضافة الهدف الثالث.

الزمالك يخسر سوبر لوسيل

وأضاع ركلة الترجيح الأولى للفريق الأبيض أمام الهلال السعودي، في مباراة كأس سوبر لوسيل، والتي خسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

زيزو وفاصلة مصر والسنغال

فشل منتخب مصر الوطني في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما أهدر محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد ركلات ترجيح "الفراعنة" في موقعة إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات المونديالية، ليحجز "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمونديال.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ام بي سي مصر": "أسوأ لحظاتي في اخر موسمين، كانت حين خسرت كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، واللحظة الثانية بعد عدم التأهل لكأس العالم".

وأضاف:" إحساس صعب اهدار ركلة الجزاء وخاصة انك مميز في هذه النقطة، حتى الآن لا أزال أسال نفسي لماذا قمت بتسديد الكرة بهذه الطريقة؟".وتابع" لو سددت الكرة أمام السنغال 10 مرات بنفس طريقتي المعروفة لسجلتها، لكن حتى الآن لا أعرف لماذا قمت بتغيير طريقة التسديد؟".

وأتم:" كنت اتمنى إهدار ركلة جزاء لكن ليس في هذا اليوم، ولم اشعر بالصدمة إلا بعدها "

زيزو يطيح ب الزمالك خارج كأس مصر

ودع الزمالك منافسات كأس مصر 2021-2022، بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام بيراميدز في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الأثنين على استاد القاهرة.

وتقدم لفريق الزمالك حسام عبدالمجيد في الدقيقة 6، وتعادل وليد الكرتي لبيراميدز في الدقيقة 55، لينتهي الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، ويتم الأحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونجح بيراميدز في تسجيل 4 ركلات جزاء، بينما سجل الزمالك 3 ركلات، وأضاع كل من أحمد سيد زيزو، وشيكابالا.

ليودع نادي الزمالك منافسات كأس مصر بركلات الترجيح لأول مرة منذ 19 عاماً أمام بيراميدز.