بعد شكوي الزمالك.. شرط وحيد لإلغاء نتائج الأهلي بسبب مشاركة كهربا

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شكوى نادي الزمالك ضد مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي فى مباراة سموحة ببطولة كأس مصر.

وقال المصدر إنه من حق نادي الزمالك ان يتقدم بشكوى ضد مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي أمام سموحة بكأس مصر أو فى أى مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد أن شكوى الزمالك ضد مشاركة كهربا فى مباراة كأس مصر أمام سموحة لن تلغى نتائج النادي الأهلي او تعلقها إلا فى حالة إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعدم أحقية كهربا فى المشاركة بلقاءات الأهلي عند رده على شكوى القلعة البيضاء فى قادم الايام .

الزمالك يشكو كهربا من جديد

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تقديم شكوى جديدة للمحكمة الرياضية الدولية بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر.

وشارك كهربا في فوز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

واستقرت إدارة نادي الزمالك على الاستعانة بشريط مباراة الأهلي وسموحة لتوضيح أن محمود كهربا شارك في المباراة، رغم وجود قرار رسمي بإيقافه لحين سداد الغرامة المقدرة بـ2 مليون دولار.

واتخذ الزمالك قراراً بمطالبة "فيفا" بسداد الغرامة كاملة، ورفض أي محاولات لتقسيط المبلغ بعدما كان هناك مرونة في دفع الغرامة من جانب مسؤولي الزمالك في وقت سابق بجانب شكوى الأهلي الذي شارك اللاعب رغم صدور قرار بإيقافه.

ويرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي محاولات للصلح مع كهربا وتقسيط الغرامة الموقعة عليه ، في ظل رؤيته أن اللاعب أضر بنادي الزمالك عندما رحل عنه في وقت سابق.

ايقاف كهربا فى شكوى الزمالك

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني و200 ألف دولار، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم إلى الأهلي المصري.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا رسميا إلى النادي الأهلي يقر خلاله بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالمشاركة في المباريات بداية من لقاء سموحة بكأس مصر.

وطلب مسئولو الجبلاية من “فيفا” ردا واضحا وخطابا جديدا للتعرف على الموقف القانوني ومدى أحقية كهربا في المشاركة من عدمه لحسم الموقف القانوني بشكل كامل وغلق تلك الصفحة.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كهربا واحقيته بالمشاركة الفترة المقبلة، في الوقت الذي يرفض الزمالك الأمر.