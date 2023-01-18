عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد شكوي الزمالك.. شرط وحيد لإلغاء نتائج الأهلي بسبب مشاركة كهربا

كهربا
كهربا

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شكوى نادي الزمالك ضد مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي فى مباراة سموحة ببطولة كأس مصر. 

وقال المصدر إنه من حق نادي الزمالك ان يتقدم بشكوى ضد مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي أمام سموحة بكأس مصر أو فى أى مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد أن شكوى الزمالك ضد مشاركة كهربا فى مباراة كأس مصر أمام سموحة لن تلغى نتائج النادي الأهلي او تعلقها إلا فى حالة إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعدم أحقية كهربا فى المشاركة بلقاءات الأهلي عند رده على شكوى القلعة البيضاء فى قادم الايام . 

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

تعرض لتصرف غير أخلاقي.. رابح ماجر تاريخ من الألقاب والإنجازات قاريا وعالميا

الزمالك يشكو كهربا من جديد 

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تقديم شكوى جديدة للمحكمة الرياضية الدولية بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر.

وشارك كهربا في فوز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

واستقرت إدارة نادي الزمالك على الاستعانة بشريط مباراة الأهلي وسموحة لتوضيح أن محمود كهربا شارك في المباراة، رغم وجود قرار رسمي بإيقافه لحين سداد الغرامة المقدرة بـ2 مليون دولار.

واتخذ الزمالك قراراً بمطالبة "فيفا" بسداد الغرامة كاملة، ورفض أي محاولات لتقسيط المبلغ بعدما كان هناك مرونة في دفع الغرامة من جانب مسؤولي الزمالك في وقت سابق بجانب شكوى الأهلي الذي شارك اللاعب رغم صدور قرار بإيقافه.

ويرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي محاولات للصلح مع كهربا وتقسيط الغرامة الموقعة عليه ، في ظل رؤيته أن اللاعب أضر بنادي الزمالك عندما رحل عنه في وقت سابق.

دون هزيمة.. أرقام كولر مع النادي الأهلي دوري وكأس وسوبر

الأزمة تتصاعد.. المادة 24 تعاقب كهربا حال عدم سداد غرامة الزمالك

ايقاف كهربا فى شكوى الزمالك 

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني و200 ألف دولار، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم إلى الأهلي المصري.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا رسميا إلى النادي الأهلي يقر خلاله بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالمشاركة في المباريات بداية من لقاء سموحة بكأس مصر.

وطلب مسئولو الجبلاية من “فيفا” ردا واضحا وخطابا جديدا للتعرف على الموقف القانوني ومدى أحقية كهربا في المشاركة من عدمه لحسم الموقف القانوني بشكل كامل وغلق تلك الصفحة.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كهربا واحقيته بالمشاركة الفترة المقبلة، في الوقت الذي يرفض الزمالك الأمر.

الزمالك كهربا مباراة سموحة الأهلى كأس مصر الدوري الممتاز الفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

ترشيحاتنا

العاصفة "جيرارد" الفرنسية تصل أفريقيا اليوم

تحت رعاية الرئيس.. وزارة الرياضة تُعلن شروط دوري مراكز الشباب بالنسخة العاشرة

مدبولي: الأرقام الأولية لصادرات مصر خلال 2022 زادت 20% عن العام السابق له

شاهد.. أوكرانيا تنشر فيديو لحظة تحطم مروحية وزير الداخلية

قرار جديد من الأطباء بشأن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي|ماذا قالت بعد عام؟

السعودية تكشف عن إجراء جديد يخص موسم الحج.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

لن تتوقع.. سبب غريب وراء خلع أصالة حذائها في حفل السعودية

إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

إطلالة أنيقة.. شيرين رضا تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فيديو

أغدا ألقاك.. سر بوست أثار غضب جماهير الأهلي ضد الهاني سليمان / فيديو جراف

تراجع الذهب وانخفاض الدولار .. ماذا يحدث في الأسعار| فيديو

لا تنخدعوا .. تحذير مهم من الأرصاد الجوية

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ